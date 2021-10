Congo-Brazzaville: Commémoration - Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, 15 ans déjà !

L'imposant bâtiment érigé en plein cœur de Brazzaville (à l'ex-N'Cuna), là même où fut planté le drapeau français à l'issue du Traité d'amitié entre De Brazza et Makoko, le 10 septembre 1880, vient de totaliser quinze ans depuis sa sortie de terre.

C'est le 3 octobre 2016 que le bâtiment abritant les restes mortels de Pierre Savorgnan de Brazza et sa famille, conformément à sa dernière volonté, a été inauguré par les présidents de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, de la République du Gabon de l'époque, El Hadj Omar Bongo Ondimba, et de la République centrafricaine, François Bozizé. Depuis lors, ce mémorial qui rend hommage au fondateur de la ville capitale fait toujours peau neuve, et est devenu un lieu culturel incontournable.

Que de chemins parcourus depuis le 3 octobre 2006! Que de débats didactiques menés depuis quinze ans pour expliquer et encore expliquer la place et le sens de ce lieu !, a fait savoir la directrice générale de cet espace, Bélinda Ayessa, avant de gratifier solennellement le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui initia et réalisa ce projet mémoriel pour l'histoire du Congo. « Aujourd'hui, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est devenu plus qu'un lieu d'attraction, il se présente au public comme un lieu de ressourcement culturel », a expliqué Bélinda Ayessa.

Pour Eugénie Opou Mouayini, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est un espace pour se retrouver et surtout pour revisiter l'histoire. Tout comme Bélinda Ayessa, elle a remercié aussi le chef de l'État qui a fait de ce lieu une réalité et donné l'occasion aux Congolais d'en faire bon usage.

Outre l'imposant bâtiment inauguré le 3 octobre 2006, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza s'est doté, depuis le 24 février 2021, d'un deuxième module, inauguré par le Premier ministre, Clément Mouamba. Ce bâtiment R+1 comprend, au sous-sol, les locaux techniques (électrique, incendie). Au rez-de-chaussée, un auditorium de 565 places assises, une bibliothèque de dix-huit places équipées, une salle (ou hall) d'exposition, une boutique, une cuisine équipée plus un dépôt. A l'étage se trouvent une bibliothèque de vingt-quatre places équipées, quatre bureaux équipés, une salle de réunion. Avec ce deuxième module, ce mémorial devient un complexe culturel. « Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est, aujourd'hui, le vivrier d'une série d'activités qui portent haut la vocation et l'ambition réaffirmées par ceux qui l'ont conçu », a déclaré sa directrice générale, Bélinda Ayessa.

Rappelons que le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza fut érigé vingt-six ans plus tard après le centenaire de la fondation de Brazzaville, le 3 octobre 1980.