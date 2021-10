Cote d'Ivoire: Pr Lacina Coulibaly (Président de l'Université polytechnique de Man) - « L'Institut du développement des territoires ne fera que des formations spécialisées et de type privé »

interview

Après une année 2019-2020 de haut vol, l'accent sera mis cette année sur l'enseignement à distance qui permettra d'ouvrir de nouvelles filières spécialisées dont les compétences se trouvent à travers le monde.

Monsieur le Président, quel bilan faites-vous de l'année écoulée ?

Je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous accordez à l'Université polytechnique de Man. Faut-il le rappeler, cette institution se distingue d'une université et d'une grande école, car elle renferme les deux types d'institution d'enseignement supérieur. En somme, elle renferme 4 Unités de formation et de recherche (Ufr) et 4 grandes écoles d'ingénieur. Dans ces conditions, vous conviendrez avec nous qu'il faut une approche de management qui crédibilise tout ce qui se passe en termes de formation des apprenants et de construction de la personnalité des produits de notre institution. Pour en venir à votre question, je peux dire que le bilan de l'année académique 2019-2020 est très positif à l'Université de Man au regard du climat social, de l'engagement des acteurs (enseignants, chercheurs et personnel administratif et technique et des étudiants) et de la performance académique de nos étudiants. Relativement au dernier point, on peut remarquer que le taux d'admission augmente de la Licence 1 à la Licence 3 respectivement de 51 à 86 % indépendamment de la filière. Pour les parcours ingénieurs, les résultats sont encore meilleurs. On a un taux d'admission global de 88% des étudiants des Classes préparatoires en deuxième année, dans nos écoles d'ingénieurs ouvertes ; Ecole de la métallurgie et des matériaux et Ecole des mines et de l'énergie avec les options Energie et Mines. Par ailleurs, lesdits étudiants ont obtenu des résultats excellents dans les concours d'accès à l'Inp-Hb et dans des écoles d'ingénieurs en France.

Les contenus pédagogiques de l'Institut du développement des territoires sont élaborés et seront dans les prochains jours validés au cours d'un atelier avec des acteurs professionnels.

Ainsi, 19 sur 30 étudiants ont été admis dans diverses écoles de l'Inp-Hb, soit 63.33% de taux de réussite. En France, ce sont 4 sur 6 de nos étudiants qui ont été admis dans des écoles d'ingénieur, soit 66.66%. Tous ces résultats ont été obtenus dans un environnement apaisé et avec des personnels engagés. Je voudrais remercier, nos enseignants et Pat (Personnel administratif et technique) pour leur engagement qui a permis de terminer l'année académique et nos étudiants pour la discipline dans un environnement de pandémie à Covid-19.

Quelles sont les principales innovations de l'année académique 2020-2021 à l'Université de Man ?

Nous venons de donner un bilan très positif qui a tout de même été obtenu par une combinaison d'enseignement en présentiel et en distanciel. Nous comptons capitaliser cette ingénierie pédagogique. Nous comptons donner une importance à l'enseignement à distance surtout pour des disciplines dont nous n'avons pas les compétences internes. Cela va permettre d'ouvrir des filières de formations spécialisées dont les compétences se trouvent à travers le monde. Pour ce faire, nous encourageons les étudiants ainsi que leurs parents à se doter d'équipements pour lesdits enseignements. Nous comptons ouvrir des formations en exploitation des patrimoines et du tourisme à l'Institut du développement des territoires.

Comment fonctionnera l'Institut du développement des territoires qui ouvre cette année ?

Nous faisons remarquer que l'Institut ne fera que des formations spécialisées et de types privés. Les contenus pédagogiques sont élaborés et seront dans les prochains jours validés au cours d'un atelier avec des acteurs professionnels. Pour prendre en compte toute admission dans une filière, le candidat à l'inscription devra obtenir un parrainage auprès de professionnels. Après le séminaire de validation, toutes les données seront disponibles sur le site de l'Institution.

Les étudiants et candidats peuvent déjà découvrir sur notre site les conditions d'inscription à l'Université et les périodes de début des enseignements de l'année académique 2020-2021.

Quelles sont les perspectives de développement de l'Université de Man, à moyen terme ?

Le déploiement de l'Université polytechnique de Man se fait suivant des phases. Nous souhaitons le complément de la première phase ainsi que celui de la seconde phase qui permettront à l'Institution d'avoir une administration complète sur son site et les grandes écoles. Feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous avait promis de faire diligence dès que certaines urgences seraient évacuées. C'est dans un contexte de séduction par l'engagement des acteurs de notre institution aussi bien pour la performance académique que pour la discipline dont nos étudiants font montre qu'il avait pris cet engagement. Les résultats confirmant que cela ne relevait pas du hasard, nous comptons fortement sur la prise en compte de son engagement.

Quel message aux étudiants et aux candidats à l'entrée dans votre Institution ?

D'abord un message d'encouragement et des conseils. Nous tenons à leur dire qu'à l'Université polytechnique de Man, c'est la discipline et l'excellence au quotidien. Que notre institution se veut une famille et donc que les nouveaux membres intègrent déjà que ce sont eux qui doivent faire l'effort d'intégration, bien entendu ils seront encadrés par les Pat et leurs devanciers. Ils peuvent déjà sur notre site découvrir les conditions d'inscription à l'Université et les périodes de début des enseignements de l'année académique 2020-2021. L'administration se tient entièrement à leur disposition pour les encadrer et leur permettre de réussir.