Sénégal: Mohamed Mbougar Sarr dans la deuxième sélection du "Prix Goncourt"

Dakar — L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a été retenu dans la deuxième sélection du "Prix Goncourt 2021" pour son roman "La plus secrète mémoire des hommes" a-t-on appris mardi de l'Académie du Prix Goncourt.

L'ouvrage du sénégalais figure notamment dans cette deuxième sélection composée de neuf publications parmi lesquelles "Le voyage dans l'Est" de Christine Angot, "La carte postale" d'Anne Berest, "Enfant de salaud" de Sorj Chalandon, "Milwaukee Blues" de Sabine Wespieser.

L'Académie du "Goncourt" compte révéler les quatre finalistes le 26 octobre prochain. Le lauréat 2021 sera connu le 3 novembre.

"La plus secrète mémoire des hommes" est le quatrième roman de Mohamed Mbougar Sarr. L'ouvrage de 448 pages se présente comme "un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. Un roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face à face entre l'Afrique et l'Occident", écrit l'auteur.

Coédité par les "Éditions Philippe Rey" France et "Jimsaan", la maison d'édition de l'écrivain Felwine Sarr, Boubacar Boris Diop et Nafissatou Dia (Sénégal), le roman raconte l'histoire de Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, qui, en 2018, découvre à Paris un livre mythique "Le labyrinthe de l'inhumain" paru en 1938.

"Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par Amsterdam et l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ?"

Diégane est un ancien d'un lycée militaire d'excellence au Sénégal et étudiant en lettres à Paris, ce qui n'est pas loin du parcours de l'auteur Mohamed Mbougar Sarr.

"La plus secrète mémoire des hommes", roman de la rentrée littéraire, est en lice pour le "Prix littéraire Le monde" et pour le "Prix du roman news", "Prix Renaudot", etc..

Mohamed Mbougar Sarr a déjà publié trois romans : "Terre ceinte" (Présence Africaine 2015), qui a obtenu le Prix Ahmadou Kourouma et le Grand Prix du roman métis.

Il a aussi écrit le livre " Silence des chœurs" (Présence africaine 2017) qui a été récompensé par les prix Littérature Monde et Etonnants Voyageurs en 2018 et "De purs hommes" (Philippe Rey/Jimsaan 2018).

L'Académie du Goncourt a introduit quelques changements dans son règlement. Elle fait ainsi savoir que les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury ne pourront pas être retenus.

Pour respecter le secret du vote, l'Académie a estimé que les 10 jurés du prix Goncourt "qui tiennent une rubrique littéraire dans un média s'abstiennent de chroniquer les ouvrages qui figurent dans la sélection aussi longtemps que ces ouvrages y figurent".