Cote d'Ivoire: Soutien au secteur informel - 1000 tablettes offertes aux agents de suivi

La remise des tablettes a eu lieu, le mardi 5 octobre 2021, à l'auditorium de la Cnps d'Abidjan-Plateau.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, en remettant les 1000 tablettes aux agents, a rappelé le processus de leur recrutement.

Selon lui, ces 1000 agents ont été recrutés à travers le Programme d'aide à l'embauche (Pae) à partir de la plateforme de l'Agence emploi jeunes et sont affectés dans les agences régionales et les 201 guichets emplois des communes pour une période de six mois.

Ces agents de suivi ont donc pour missions d'assister les demandeurs dans leur inscription sur la plateforme, de renseigner les coordonnées de Gps des sites d'exploitation des demandeurs identifiés sur le guichet des prêts, d'appuyer l'équipe de validation des dossiers par la vérification de l'existence des personnes et leurs activités et surtout d'assister en cas de besoin, les agences régionales et les assistants conseillers dans leur mission.

Mamadou Touré a invité ces agents de suivi à mener leur mission avec rigueur et intégrité. « Je vous encourage par ailleurs à faire bon usage des tablettes qui vous sont remises et à les restituer en bon état au Fasi au terme des six mois d'activité », a-t-il exhorté. Soulignant que cette cérémonie marque le début effectif de l'accompagnement des acteurs du secteur informel bénéficiaires du Fasi.

« Je voudrais donc profiter de cette tribune pour inviter tous les acteurs désirant bénéficier de prêts compris entre 1 million et 3 millions de Fcfa, à remplir le formulaire simplifié de business plan disponible sur le site internet : www.fasi.ci », a annoncé le ministre, indiquant que la phase des prêts sera ouverte dès ce mois d'octobre.

La cérémonie de don s'est déroulée en présence des ministres du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo ; de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly et celui de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara.

Rappelons que le Fasi est doté de 50 milliards de Fcfa, soit 20 milliards en 2020 et 30 milliards de Fcfa en 2021. « Au titre de l'année 2021, ce sont 21662 acteurs du secteur informel qui ont déjà bénéficié de 5 415 500 000 Fcfa de subventions », a rappelé le ministre Mamadou Touré.