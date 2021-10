Angola: Le Covid-19 conditionne l'harmonisation des programmes

Cuito (Angola) — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança Sambo, a affirmé mardi que le Covid-19 conditionnait le développement de diverses activités, impactant leurs résultats, en particulier les processus d'harmonisation des programmes.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle d'ouverture de l'année académique 2021-2022, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, la ministre a souligné que ce processus d'harmonisation des programmes ne pouvait s'achever qu'au cours de cette année académique.

Elle a mentionné que le document est déjà à l'étude par les spécialistes des ordres professionnels qui composent les commissions nationales chargées des cursus académiques, en vue du début de sa mise en œuvre en 2022/2023.

Ce processus vise à éviter les disparités qui existent dans les cursus d'enseignement supérieur des différentes institutions, afin que le profil de sortie du diplômé corresponde aux besoins du marché du travail du pays.

Maria do Rosário Bragança Sambo a également déclaré que la formation initiale des enseignants de la maternelle et des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire impose de nouvelles exigences à la construction d'un sous-système de formation des enseignants, de nature nécessaire et de plus en plus impactant, avec une collaboration entre les ministères de l'Éducation, de l'Administration, Travail et Sécurité sociale et de l'Enseignement supérieur, Science, Technologie et Innovation.

En outre, elle a informé que le ministère a commencé à analyser au niveau national la pertinence de l'offre de formation des établissements d'enseignement pédagogique supérieur et ceux qui ont des cours dans les domaines des sciences de l'éducation pour la bonne adaptation aux besoins réels du système éducatif, comme établi par le programme national de formation et de gestion du personnel enseignant.

Dans le cadre de l'amélioration de la formation des enseignants, Maria Bragança Sambo a indiqué qu'il était en phase de conclusion la première année de trois cours de maîtrise en méthodologie de l'éducation dans les domaines de l'enfance, de l'enseignement primaire et de l'enseignement de la langue portugaise, dont 66 enseignants sont formés pour devenir des formateurs dans les instituts supérieurs de l'éducation.

Au cours de cette première année, la formation s'est déroulée dans une université portugaise et les formés seront désormais soumis aux stages pédagogiques en Angola.

Pour l'enseignement supérieur, il y a 152 mille postes vacants (contre 133 mille 672 en 2020/2021).

La gouvernante considère qu'il est nécessaire d'enrichir l'offre de formation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques et de la santé.

La ministre a profité de l'occasion pour informer que le ministère organisera, du 29 au 30 novembre de cette année, la VIIe conférence nationale sur la science et la technologie et la IIe foire des inventions, de l'innovation et de l'entrepreneuriat technologique.

Selon Maria do Rosário Bragança Sambo, ces activités sont extrêmement importantes pour la communauté scientifique, pour la diffusion des travaux et pour l'échange d'expériences et d'échanges aux niveaux national et international, où les réalisations dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation seront discutées, en vertu de l'interaction avec les partenaires pour créer plus de ponts pour le renforcement de la coopération scientifique.

Elle a rappelé qu'il s'agira de la dernière édition de la conférence et du salon qui se déroulera sous la responsabilité directe du ministère, les futures éditions étant organisées par des consortiums d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour le développement, avec le parrainage de ce département ministériel.

L'Angola compte 96 établissements d'enseignement supérieur (IES), 32 publics et 64 privés, répartis entre académies (1 publique), universités (11 publiques et 10 privées), instituts supérieurs (16/52) et écoles supérieures (4/2).

Les unités militaires intégrées dans le système d'enseignement supérieur suivent leur propre régime.