Ile Maurice: Projet résidentiel - Une compagnie indienne veut investir Rs 440,14 millions

La société de construction gérée par l'Etat indien, NBCC, veut développer une parcelle de terrain acquise auprès de la compagnie aérienne Air India, il y a quelques années.

En effet, en 2011-2012, le gouvernement indien avait préparé un plan de redressement pour Air India et avait demandé à la compagnie aérienne de vendre des propriétés d'une valeur de Rs 2,95 milliards chaque année. Il y a trois ans, le transporteur indien avait dû se séparer de 111 propriétés avec un prix cumulé de Rs 56 milliards.

C'est ainsi que NBCC a pu acquérir ce terrain à Maurice sur lequel elle veut construire 42 maisons dans une zone résidentielle de 100 000 pieds carrés pour un montant de Rs 440,14 millions. Selon Economic Times, un des officiels cités affirme que ce développement résidentiel sera «une bonne opportunité de revenus pour nous».

C'est en mars 2017 que la firme a signé un accord avec le gouvernement mauricien pour développer un projet résidentiel au coût de Rs 885 millions. Selon l'accord, le constructeur entreprendra la construction de 700 maisons de type duplex d'une superficie de 50 mètres carrés avec chacune deux chambres, salon et salle à manger, cuisine, salles de bains et toilettes, en 18 mois, à Dagotière et Mare-Tabac.

En 2019, le NBCC a signé un protocole d'accord avec Maurice pour la construction de trois projets, soit l'Académie de police, le Forensic Science Laboratory (FSL) et les Archives nationales et la Bibliothèque nationale. L'accord a été signé entre Kedar Nath Sharma, directeur général (Engg) de NBCC, et Medha Gunputh, secrétaire permanent au ministère de la Défense pour l'Académie de police ; Om Kumar Dabidin, secrétaire permanent, pour le laboratoire du FSL, et Rajwantee Ramrukheea, secrétaire permanente au ministère des Arts et de la culture, pour les Archives nationales et la bibliothèque nationale.

L'un des projets phares de NBCC est la nouvelle Cour suprême située à l'angle des rues Edith Cavell et Desroches. C'est le 6 décembre 2017 que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait procédé à la pose de la première pierre pour ce projet au coût de 30 millions de dollars américain, sur une superficie de 25 000 m2. La construction de ce bâtiment en béton et à la façade en granite a été complétée le 8 novembre 2020 au coût total de Rs 1 milliard, entièrement financée par une subvention de 30 millions de dollars du gouvernement indien.

À noter que le gouvernement indien a accordé une subvention d'environ Rs 15,1 milliards pour l'exécution de cinq projets à Maurice, notamment Metro Express, le nouvel hôpital ENT et la fourniture de tablettes numériques aux enfants des écoles primaires.