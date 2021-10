Ile Maurice: Covid et monde du travail - Des interrogations mais peu de réponses...

Des travailleurs du secteur privé se retrouvent confrontés à un dilemme. Celui de la rémunération des congés maladie (sick leaves) s'ils sont testés positifs au Covid- 19.

µSelon le dernier communiqué émis concernant le protocole du Covid-19, toute personne qui a contracté le virus, et en présence d'une attestation certifiant cela, peut déduire ces dix jours d'autoisolement de ses congés maladie. Par contre, ceux qui optent pour l'auto- isolement comme mesure de sécurité, pourront décompter ces jours de leurs congés annuels, et un accord doit être trouvé entre l'employé et son employeur, souligne le communiqué. Mais ces mesures n'arrangent pas les affaires des travailleurs évoluant dans le secteur manufacturier, avance le président de la Textile Manufacturing and Allied Workers Union (TMAWU), Fayzal Ally Beegun.

Pour lui, il faudrait alerter non seulement l'opinion publique mais aussi les instances internationales concernant la gravité du Covid-19 sur les employés. «Sur avis médical, ils se retrouvent coincés chez eux. J'espère que la Mauritius Revenue Authority (MRA) viendra porter secours à ceux qui se retrouvent sans salaire, suite à cette période d'auto-isolement, surtout que beaucoup contribuent au National Pensions Fund.» Le syndicaliste se trouve en présence de plusieurs cas où les employés ne savent plus à quel saint se vouer. «Il y a une infirmière dont le fils a attrapé le Covid-19. Du coup, toute la famille s'est retrouvée en auto-isolement pendant deux semaines. Et après les derniers tests, cette fois-ci c'est sa fille, à peine âgée d'une dizaine d'années, qui a été trouvée positive. Du coup, ses congés maladies sont épuisés et elle ne sait plus quoi faire.»

Le secteur privé est aussi touché. «Des employés qui travaillent depuis cinq mois au sein d'une usine manufacturière et qui se retrouvent sans sick leaves et congé annuel, ont été testé positifs. Et en fin de mois, leur salaire risque d'être dévalué car ils n'ont pas travaillé pendant presque deux semaines.» La crainte de ces derniers c'est que s'ils sont de nouveau testés positifs au cours des prochains mois, le salaire sera impacté. «C'est la raison pour laquelle au sein de la TMAWU et du Congress of Independent Trade Unions (CITU), nous comptons manifester, surtout que certaines entreprises remboursent les sick leaves.» Fayzal Ally Beegun espère que le ministère du Travail trouvera une solution pour aider la classe des travailleurs. Le syndicaliste pointe aussi du doigt l'absence de prise de position des responsables politiques sur ce dossier, surtout ceux de l'opposition.