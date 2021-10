Afrique de l'Ouest: UEMOA - Progression des cours des matières premières exportées par les pays de l'Union

Dans son bulletin mensuel des statistiques d'août 2021, la Bceao a analysé la situation des marchés internationaux.

Elle renseigne que les cours du pétrole brut sur les marchés internationaux (moyenne Wti, Brent, Dubai), exprimés en dollar US, ont enregistré une hausse de 55,8% en août 2021 comparé au même mois de l'année précédente. Elle ajoute que ceux des principales matières premières exportées par les pays de l'Union ont aussi progressé sur la même période, notamment pour le caoutchouc (+72,0%), le coton (+44,9%), le café (+31,7%), la noix de cajou (+19,4%) et le cacao (+5,8%). Par contre, souligne la Bceao, l'or a vu ses cours se contracter de 9,4% sur un an.

S'agissant des produits alimentaires importés, des hausses de prix sont constatées au niveau du sucre (+48,8%), du blé (+42,0%) et du riz (+12,4%). Globalement, l'indice des cours des produits alimentaires importés par l'Union s'est accru de 25,6% sur un an. Les indices boursiers internationaux se sont inscrits en hausse, dans leur ensemble, à fin août 2021, en glissement annuel. Les évolutions les plus significatives ont été observées au niveau du CAC 40 (+35,0%), du Nasdaq Composite (+29,6%), du Standard & Poor's 500 (+29,2%), de l'EuroStoxx 50 (+28,2%), du Dow Jones (+24,4%), du Dax (22,3%) et du Nikkei 225 (+21,4%).

Sur le marché des changes, la monnaie européenne s'est dépréciée sur un an vis-à-vis du yuan chinois (-6,4%), de la livre sterling (-4,6%) et du dollar américain (-0,6%). En revanche, elle s'est appréciée par rapport au yen japonais (+2,8%). Les Banques centrales des pays développés ont laissé inchangé leurs taux directeurs. Au niveau des pays émergents, les autorités monétaires du Mexique ont augmenté leurs taux directeurs en août 2021, passant de 4,250% à 4,500%. Sur le marché monétaire régional, le montant moyen des soumissions sur le guichet hebdomadaire des adjudications s'est fixé à 3.285,2 milliards en août 2021, contre 3.411,8 milliards en juillet 2021, soit une baisse de 3,71% sur un mois.