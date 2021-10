Algérie: L'Opéra d'Alger dévoile la composante de ses nouveaux Ensembles symphoniques

Alger — La liste complète des candidats retenus suite aux auditions organisés du 20 au 24 septembre en vue de l'enrichissement et le renouvellement des effectifs symphoniques de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, a récemment été dévoilée sur la page officielle de cette institution culturelle.

Venus de différentes régions d'Algérie, 57 instrumentistes et 40 choristes ont été retenus sur plus de 120 candidats auditionnés durant quatre jours par le jury dirigé par Tarek Benouarka, répartis sur quatre institutions artistiques: les orchestres, symphoniques, "A"(ancien) et "B" (nouveau), celui de variétés (nouveau), ainsi que celui du Chœur Symphonique de l'Opéra d'Alger, respectivement dirigées par Lotfi Saidi, Sid Ahmed Fellah, Fateheddine Mehalla et Zouhir Mazari.

Entre autres orientations décidées par la direction générale, la tenue de deux auditions par an permettant une évaluation constante des effectifs des orchestres symphoniques et du Chœur Lyrique de l'opéra, ainsi que l'intégration régulière de nouveaux talents en provenance de tout le territoire, à qui seront proposés de nombreuses perspectives de carrières artistiques et plans d'évolutions professionnelles.

Une nouvelle organisation a également été établie à l'issue de cette première session d'audition avec un recrutement de jeunes solistes et chanteurs choristes, et la mise en place d'un programme de formation spécifique de haut niveau en vue de la préparation d'une programmation artistique variée considérablement enrichie.

L'Opéra d'Alger "Boualem-Bessaih" avait annoncé la reprise des ateliers de formation et de perfectionnement dans douze disciplines artistiques, assurés par des professeurs "qualifiés et expérimentés".

Entre autres disciplines dans les arts de la scène au programme de ces cycles de formation, la danse, la musique, le chant, le théâtre, les arts plastiques et le chant arabe et variétés.

L'opération d'enrichissement des effectifs symphoniques de l'Opéra d'Alger, vise essentiellement, selon la directrice générale de l'Opéra d'Alger, Fatma Zohra Namous Senouci, à "offrir des opportunités aux jeunes, découvrir de nouveaux talents dans le but d'un renouvellement des effectifs artistiques de l'Opéra d'Alger".