Algérie: Transport - Nouveau service de transport intermodal lancé par la SNTF et l'ETUSA

Alger — La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) ont signé, mardi à Alger, une convention de partenariat portant lancement d'un nouveau service prévoyant la combinaison de deux moyens de transport, à savoir le train et le bus.

Signée par le DG de la SNTF, Karim Ayache et le DG de l'ETUSA, Yacine Krim, en présence du ministre des Transports Aissa Bekkai, la convention prévoit le lancement d'un ticket combiné ETUSA+SNTF à compter de ce mardi.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de "la stratégie du ministère visant à renforcer l'interconnexion, l'interopérabilité et la complémentarité entre les différents réseaux et modes de transport urbain et inter-villes et partant, répondre à la demande croissante sur le transport notamment dans les nouveaux pôles urbains et les périphéries des grandes villes", a-t-on expliqué lors de la cérémonie de signature.

A ce propos, la ligne "Agha-Zeralda-Agha" dans son tronçon reliant Tessala El Merdja et Zeralda a été choisie comme ligne expérimentale de cette nouvelle formule, et ce en réponse aux multiples demandes exprimées par les citoyens via les autorités locales et les associations de quartiers.

Ce nouveau service offrira également aux voyageurs la possibilité de se déplacer par train et bus ETUSA en utilisant la carte d'abonnement combinée "SAHLA" qui permet au voyageurs de bénéficier de réductions allant jusqu'à 50 % du tarif du ticket.

Cette carte d'abonnement est valable pour toutes les lignes desservies par l'ETUSA reliant Zeralda à Bab Ezzouar, ainsi que les lignes Zeralda-Alger, Zeralda-Blida et Zeralda-Bab Ezzouar, desservies par la SNTF.

La convention prévoit la mise à disposition de bus au niveau de 12 zones, à savoir : Zéralda (gare de l'hôpital), Sidi Abdallah -l'Université (les cités Atlas, Aslane, 500 logts, les quartiers 28 et 29), Sidi Abdallah (Sidi Bennour, Mehalma et Rahmania), Tessala El-Merdja (Douéra et Dekakna), Birtouta (Ouled Chebel et Mehamdia), avec des liaisons avec les stations de train de Zéralda, Sidi Abdallah (l'Université), Sidi Abdallah, Tessala El-Merdja et Birtouta.

Intervenant à cette occasion, le ministre des Transports a affirmé que ce service, mis en place sur proposition d'un citoyen qui a adressé des correspondances aux services des Transports, facilitera le déplacement à l'intérieur de la capitale et réduira les coûts des transports.

Cette première expérience sera évaluée avant son élargissement vers d'autres wilayas, a-t-il souligné.

Selon le DG de l'Etusa, la nouvelle carte permettra d'épargner environ 43% des frais de transport, fera gagner du temps, désengorgera les routes et préserver l'environnement.

A noter que l'ETUSA a effectué un sondage dans lequel 97% de ses usagers ont plaidé pour cette prestation.Le prix de la carte, grâce à laquelle le citoyen peut bénéficier d'un déplacement illimité 7/7j, a été fixé à 2.500 Da par mois, a fait savoir M. Krim.

En marge de la cérémonie de signature, le DG de l'ETUS Tiaret, a présenté un projet de e-paiement des tickets de transport via une application mobile.