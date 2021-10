Algérie: Appel à poursuivre les efforts pour renforcer la référence religieuse nationale

Oran — Les participants à la conférence nationale des cadres du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, clôturée mardi à Oran, ont appelé à poursuivre les efforts pour consolider le référent religieux national, au service de la religion et de la patrie et pour préserver l'identité nationale.

Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur l'impératif de poursuivre les programmes de formation des Imams, à l'effet de mettre à niveau leurs compétences , leur permettant ainsi de mener à bien leur mission religieuse et nationale.

Les participants ont également fait part de leur "suivi et vigilance devant les tentatives malveillantes de certains" et ont attiré l'attention sur "les parties désespérées qui visent à porter atteinte à la souveraineté du pays et à l'histoire honorable et ancienne du peuple Algérien".

Il a également souligné que "le rayonnement de la mosquée est parvenu au niveau national, voire même aux pays du Sahel et de l'Afrique, ainsi qu'à d'autres pays, grâce aux Imams qui ont encadré les affaires religieuses de la communauté".

A noter que les travaux de la conférence nationale des cadres du ministère des Affaires religieuses a vu la participation de directeurs centraux du ministère et des directeurs de wilayas qui se sont attelés, deux jours durant, à étudier les moyens de mettre en œuvre les engagements du ministère suivant le plan du Gouvernement et en application du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a donné, mardi à la mosquée-pôle "Abdelhamid Ibn Badis", au deuxième jour de sa visite à Oran, le coup d'envoi de la saison d'enseignement coranique.