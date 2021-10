Algérie: Covid-19 - L'enseignant algérien a donné l'exemple en matière d'application du protocole sanitaire

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que l'enseignant algérien avait donné l'exemple en matière de rigueur dans l'application du protocole sanitaire mis en place pour endiguer la propagation du Covid-19, notamment à travers son attachement à garantir la continuité de la scolarité et de l'enseignement.

Dans un message de félicitations aux enseignants algériens à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, M. Belabed a indiqué, mardi, que "l'enseignant dans mon pays a été un modèle à suivre en terme de rigueur dans l'application du protocole sanitaire, se sacrifiant pour assurer la scolarité de nos élèves en dépit de la pandémie", mettant en avant le rôle "responsable et conscient" des enseignants qui ont fait preuve, a-t-il dit, de "sang-froid et de retenue devant les pressions et les complications induites par la pandémie sur l'organisation de l'enseignement".

Pour le ministre, l'éducateur algérien a affiché "une détermination inégalable à assurer la continuité de l'enseignement".

Qualifiant l'occasion de "mémorable journée" célébrée depuis plus d'une décennie et demi, depuis que l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a institué, le cinq octobre de chaque année, la Journée mondiale des enseignants", M. Belabed a affirmé "se prosterner avec déférence à cet Enseignant qui s'est sacrifié pour former les générations et consacré son temps à illuminer leur chemin et à développer leurs esprits".

Il a estimé à ce titre que l'adoption du slogan "L'enseignant, piller de la relance de l'enseignement" se veut une preuve de la place élevée et charnière, ce qui s'est confirmé à travers les défis sans précédant qu'il relève et qui sont induits par la pandémie de " la Covid-19" qui a eu pour conséquences, l'adaptation des styles d'enseignement adoptés par les enseignants et l'accomplissement de leur travail en général selon les exigences de la conjoncture.