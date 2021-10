Madagascar: Assurance Aro - Andry Ramanampanoharana, Président du Conseil d'administration

Passation de service hier entre les PCA sortant et entrant de Aro

Andry Ramanampanoharana prend officiellement son mandat de Président du Conseil d'Administration de la compagnie d'assurance Aro. La passation entre lui et le PCA sortant, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a eu lieu hier au siège de Aro à Antsahavola. Une occasion pour celle qui est devenue ministre et des Finances de présenter le parcours du nouveau PCA et de l'encourager dans sa nouvelle mission.

Leader du secteur de l'assurance à Madagascar depuis plus de 45 ans, Aro est un partenaire du développement qui accompagne les entreprises et les particuliers dans leurs activités, les protège contre les aléas de la vie.

Ses projets soutiennent l'économie du pays. Aro devient actuellement une compagnie d'assurance visionnaire. Une vision moderne contenue dans un plan d'action en 12 points, et dont le principal objectif est de faire de Aro, non seulement un assureur fiable, efficace et de confiance, mais également un partenaire pour tous les clients qui vont bénéficier d'un programme de fidélisation.