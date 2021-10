Madagascar: Enfants en difficulté d'apprentissage - Ouverture d'un centre de regroupement scolaire à Androhibe

Les enfants en difficulté d'apprentissage auront droit à une éducation qui leur convient. L'association Avana vient d'ouvrir un centre de regroupement scolaire spécialisé.

Situé à Androhibe, ce centre qui a ouvert ses portes, hier, est destiné aux adolescents à partir de 10 ans qui ont des difficultés d'apprentissage, notamment ceux qui ont des troubles de la concentration, des troubles DYS, ou encore les autistes.

Pédagogie adaptée

Ce type de regroupement a tout à fait sa place dans la mesure où il s'agit réellement d'un projet alternatif pour les adolescents qui n'ont pas trouvé ou ont été refusés par des établissements scolaires qui n'ont pas su leur proposer un cadre adapté à leurs besoins et à leur rythme. Selon le directeur de regroupement, Roger Andrianafetra, l'association Avana offre une pédagogie qui se base sur les capacités réelles des adolescents et leurs domaines de prédilection, c'est-à-dire une pédagogie adaptée au rythme de chaque élève. Il s'agit d'éviter, selon le responsable, la culture du « résultat » mise en avant dans l'enseignement classique. Toujours selon Roger Andrianafetra, « l'un des leitmotivs de l'association est d'accompagner les adolescents vers leur autonomie dans la vie ». C'est ainsi que l'association envisage de mettre l'accent sur l'orientation professionnelle des adolescents par le biais d'ateliers pratiques et d'immersion au sein des entreprises.

Assistance thérapeutique

Par ailleurs, l'association envisage d'instituer des ateliers divers sur différentes matières comme la musique, la pâtisserie, la menuiserie, et d'autres arts de thérapie. Et ce, pour mener ces jeunes adolescents vers l'autonomie. Enfin, le regroupement bénéficie d'une assistance thérapeutique grâce à l'intervention des professionnels de la santé mentale dans le domaine de la psychologie, de l'orthophonie, de l'ergothérapie. Roger Andrianafetra n'a pas manqué de remercier les nombreux donateurs : Telma, le Groupe Taloumis, Blueline, Gaz Industriels. In fine, l'ambition de l'association est d'offrir une structure pérenne à même de s'agrandir dans les années à venir pour accueillir les adolescents en difficultés d'apprentissage.