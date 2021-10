Madagascar: CNaPS - Aide financière non remboursables pour les personnes âgées

Les plus âgés sont aussi au centre des préoccupations de la CNaPS.

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) continue les actions en faveur des personnes âgées. Il s'agit, en l'occurrence de l'octroi d'une aide ponctuelle en numéraire pour les personnes de plus de 75 ans.

L'opération qui a été lancée le 1er octobre dernier, Le DG de la CNaPS, Mamy Rakotondraibe, et la Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, Gisèle Ranampy, entre dans le cadre de l'engagement de la CNaPS vis-à-vis de ses adhérents qui sont encore et toujours au centre de ses préoccupations.

1 940 000 000 Ar

Les deux personnalités ont remis en mains propres des sommes non remboursables aux premiers bénéficiaires. L'aide financière non remboursable en question est destinée aux assurés sociaux des prestations du régime d'assurances vieillesses, des accidents du travail et des maladies professionnelles figurant dans la base de données de la CNaPS arrêtée au 31 aout 2021. Ainsi, un montant de 1 940 000 000 Ar a été mobilisé pour 17 510 pensionnés et rentiers de la CNaPS. Un fonds déjà préparé par la CNaPS dans son budget 2021. A savoir : 100 000 Ar pour chaque pensionné rentier de 75 à 89 ans ; 150 000 Ar pour les 90 à 99 ans ; 500 000 Ar pour les plus de 100 ans. Enfin, les 10 pensionnés rentiers les plus âgés reçoivent 1 000 000 d'ariary chacun

Détermination

En fonction des modes opératoires, les procédures d'octroi se font en main propre pour les

bénéficiaires âgés de 100 ans et plus, dans leur compte respectif pour les bénéficiaires ayant choisi le virement bancaires ou mobile money, et suivant les échéances et modalités de paiement pour les autres bénéficiaires. Ce geste de la CNaPS témoigne, une fois de plus de sa détermination à priorises les intérêts de ses adhérents « La CNaPS veut toujours apporter son soutien pour que chacun puisse bénéficier de prestations sociales. On s'améliorera au fil du temps. Pour le cas de ces personnes âgées notamment les doyens, ils seront particulièrement pris en compte » a déclaré le DG Mamy Rakotondraibe. « Suite à la célébration de la Journée nationale de la sécurité sociale, la CNaPS et le

ministère rendent visite aux pensionnés les plus âgés. À part les pensions octroyées, la

CNaPS apporte aussi des aides pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Il s'agit d'une

aide numéraire non remboursable » a annoncé, pour sa part, la Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales