Madagascar: Pétanque - « L'équipe malgache est capable de gagner le titre mondial », selon Lahatra Randriamanantany

L'ancien champion de Madagascar, Lahatra Randriamanantany, ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la triplette masculine malgache qui ira défendre nos couleurs vers mi-novembre en Espagne : « Je connais les quatre joueurs et je suis confiant que le coach Nanou qui a de nombreuses années d'expérience, est capable de les amener au plus haut niveau.»

Venant de Lahatra qui s'est établi en France depuis quelques années et qui connaît bien le niveau des boulistes français, la remarque revêt une importance particulière. Car sa réaction faisait suite à l'annonce de la Fédération française qui a sorti du lourd en reconstituant sa « Dream Team » composée de Quintais, Dylan Rocher, Suchaud et Lacroix. Mais selon Lahatra et d'autres férus de la pétanque à Madagascar, dont Rado Bond, qui a déjà battu trois de ces quatre hommes aux côtés de Tafita, ces boulistes français sont prenables si on arrive à contrer leur jeu très offensif.

Sur un tout autre plan, Lahatra affirme qu'il connaît tout particulièrement Liva et Onja car ils étaient avec lui dans le groupe de Haussmann de l'époque. Quant à Maître Kely, Lahatra confirme qu'il vient de Moramanga comme lui et qu'il est très doué. Il reste le quatrième joueur Michael qui est non seulement le fils du vice-champion du monde de 2010, Bema, mais qu'il avoue avoir connu lors des tournois en France. Bref, tout le monde a un profond estime de cette équipe malgache au championnat du monde et le fait que le ministre des Sports, Hawel Mamod'Ali, a mis la main à la poche, constitue une réelle motivation pour tout le groupe. Et quand Telma et THB sont aussi de la partie, on comprend le bonheur de la FSBM et du président Amir Andriamilerovason qui compte débuter son mandat par un titre mondial ou plutôt deux, car les juniors de Pétanque Ampitatafika Club sont aussi capables de battre tout le monde. Et c'est mieux pour cette discipline, l'une des plus sûres à pouvoir ramener des médailles olympiques. Encore faut-il qu'elle fasse son entrée aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Croisons les doigts.