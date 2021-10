Congo-Kinshasa: Harmonisation des détenus dans les centres pénitentiaires - Rose Mutombo félicitée par le CICR pour ses actions menées qui rencontrent les préoccupations soulevées

C'est l'un de ses objectifs depuis sa prise des fonctions à la tête du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux du Gouvernement dit des "Warriors". Rose Mutombo se bat bec et ongles pour rendre les milieux carcéraux vivables sur toute l'étendue du territoire RD Congolais.

En collaboration avec le CICR, la numéro 1 de la Justice vient de lancer le mardi 5 octobre 2021, les travaux du comité de suivi des recommandations du Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Ces travaux se tiennent à Kinshasa et ont réuni des experts du Ministère de la Justice, du CICR et des responsables des établissements pénitentiaires.

Prenant part à ces assises, le chef adjoint du CICR, Roman Machover, a déclaré se joindre à la ministre d'Etat, ministre de la Justice pour marquer le démarrage des travaux de ce groupe de travail entre les experts du Ministère de la Justice et le CICR. Il a aussi rappelé qu'au mois de juin dernier, le CIRC a remis son rapport sur le traitement des personnes détenues et les conditions de détention au sein des prisons visitées par le CICR en 2020.

«Cette première rencontre avec Rachel Bernard, notre cheffe de délégation et Steve Ako Tanga, notre coordinateur protection ici présent avait été l'occasion de longs et riches échanges sur la problématique carcérale. Nos échanges nous ont convaincu de votre engagement et de votre volonté à entreprendre des réformes nécessaires sur la question pénitentiaire», a souligné Roman Machover. S'adressant à la Ministre de la Justice, Roman Machover a déclaré que le CICR, riche de son expérience au sein de plusieurs établissements pénitentiaires en République Démocratique du Congo depuis des décennies, souhaite pouvoir collaborer étroitement avec son Ministère et ses experts afin d'identifier conjointement des solutions pratiques et pérennes à certains problèmes affectant le système pénitentiaire.

«Nous souhaitons que ce rapport soit un outil de travail qui guidera nos prochains travaux. Si ce rapport présente les constatations du CICR sur différents aspects de la situation carcérale ainsi que des actions entreprises en collaboration avec les autorités pénitentiaires afin de remédier aux problèmes, il présente également des recommandations formulées dans le but d'orienter et de soutenir les autorités en vue d'améliorer le traitement des personnes détenues et les conditions dans lesquelles elles se trouvent», a-t-il renchéri.

L'ouverture au dialogue de la part du Ministère de la Justice a permis à ce que certaines avancées soient accomplies sur des dossiers d'intérêts communs, tant pour le Ministère de la Justice que pour le CICR. De ce fait, le CICR se réjouit des travaux à venir de ce groupe de travail, afin que tout le monde puisse contribuer à l'amélioration de la vie de personnes détenues.

Rose Mutombo Kiese a été la plus heureuse de se retrouver avec les experts au moment de cette première réunion du comité de suivi des recommandations du CICR. Elle l'a déclaré ouvertement en soulignant que savoir que cette rencontre réunit la quasi-totalité des intervenants dans le secteur pénitentiaire, est encore une raison de plus de se réjouir et d'être heureux. « J'attache, en effet, une importance particulière au déroulement des travaux de ce comité », a-t-elle souligné.

« Je suis consciente de l'effort particulier que déploie le CICR pour accompagner la République Démocratique du Congo dans sa volonté visant l'amélioration des conditions de vie des détenus. C'est ici pour moi, l'occasion de remercier sincèrement au nom du Gouvernement, le Chef Adjoint de la Délégation du CICR en RDC pour toutes les actions humanitaires menées en faveur du peuple Congolais. Un pays aux dimensions comme le nôtre ne peut que miser sur l'accompagnement de ses partenaires dans la réalisation des réformes. C'est pour cette raison que le Gouvernement de la République apprécie à juste titre toutes initiatives visant l'amélioration des conditions de vie des congolais en général, des détenus en particulier», a dit Rose Mutombo, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

S'adressant à l'assemblée, Rose Mutombo a reconnu que la présence de tout un chacun démontre la prise de conscience quant à la responsabilité qui leur incombe. «Vous êtes des délégués, en d'autres termes des mandataires qui doivent rendre compte. Votre mission devra rencontrer la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, visant à humaniser les prisons. L'opérationnalisation de ce comité en RDC, démontre à suffisance l'engagement du Gouvernement et du CICR à promouvoir les droits de l'homme dans les milieux carcéraux», a-t-elle ajouté, avant de déclarer qu'elle n'entend pas revenir sur l'énergie que chaque participant devra déployer pour contribuer à la performance collective mais, elle voudrait tout simplement exhorter tout le monde à être disposé, afin d'aider les décideurs à évaluer les actions en vue de réagir dans le sens d'amélioration.

Il faut souligner qu'elle a rassuré l'assistance de sa détermination quant à la mise en œuvre de toutes les recommandations favorables formulées dans le cadre de ces travaux et qui vont renforcer les actions entamées. C'est par la suite qu'elle a déclaré ouvertes, les activités du Comité de suivi des recommandations du CICR concernant les Etablissements pénitentiaires en République Démocratique du Congo.