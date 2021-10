Congo-Kinshasa: Clôture de l'année académique du CHESD - Félix Tshisekedi et Denis Sassou décernent les diplômes aux lauréats

*Parade d'honneur et effervescence ce mardi matin au Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense (CHESD), à la commune de la Gombe à Kinshasa.

Pour la première fois depuis sa création en 2015, cette institution de formation des Forces Armées de la RDC a reçu la visite des Présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou -N'guesso, respectivement Chefs d'Etat de la RDC et du Congo-Brazza, venus présider la cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022. Environ 200 auditeurs et stagiaires de la 6ème session ordinaire, de la session spéciale du CHESD et de la 4ème promotion de l'Ecole Supérieur d'Administration Militaire (ESAM) ont reçu leurs diplômes des mains des deux Présidents qui assument également des hautes fonctions sur le continent africain.

La 6ème session ordinaire parrainée par le Président Dénis Sassou -N'guesso, exclusivement réservée aux Généraux et colonels, comprend des lauréats venus du Congo Brazzaville, du Cameroun, de la République Centrafricaine et du Burundi. Leur formation est focalisée sur les enseignements sur la guerre et les opérations militaires, ainsi que les schémas de préparation de la paix.

Selon le commandant du CHESD, le Général Augustin Mamba, cette formation prépare les officiers à des hautes responsabilités, les prépare à comprendre l'environnement complexe dans lequel s'inscrit l'action de combat, de préparer la bataille et de l'emporter sur le terrain.

Quant aux auditeurs de la session spéciale réservée aux officiers militaires et hauts fonctionnaires civils, ils ont suivi une formation qui leur permet de développer des aptitudes nécessaires pour comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés la sous-région d'Afrique Centrale, l'Afrique et le monde.

«Les auditeurs sont préparés à analyser les faits et événements et à en saisir la portée stratégique, en vue de profiler l'action de sécurité et de défense avec professionnalisme et excellence», a expliqué le Général Mamba dans son discours de circonstance.

Parrainés par le Chef de la maison militaire, les 16 administrateurs militaires de la 4ème promotion de l'ESAM, eux, sont préparés à assumer des fonctions d'état-major au sein de l'armée et de la police.

S'adressant aux lauréats de la 6ème promotion de la session ordinaire du CHESD dont il est le parrain, le Président Denis Sassou N'guesso a fait part de sa satisfaction de voir le CHESD devenir une école d'excellence au sein de l'espace CEEAC.

«L'architecture de paix et de sécurité et de défense de l'Union Africaine prévoit que les communautés économiques régionales sont les lieux de base où s'élaborent toutes les stratégies de paix et de sécurité et de défense du continent» , a rappelé le Président de la République du Congo et président en exercice de la CEEAC , avant d'ajouter que «le CHESD est le cadre par excellence au sein de la CEEAC où sont formés les cadres qui doivent mettre en œuvre la politique de l'Union Africaine».

Cette fin de formation est aussi un motif de fierté pour le Chef d'état-major général des FARDC, le Général Celestin Mbala.

Pour lui, « les lauréats doivent être des véritables moteurs de recherche des solutions dans le domaine sécuritaire. »

«La planification et l'anticipation doivent vous caractériser», a conclu le Chef d'Etat-major général des FARDC.

Créé en janvier 2016 dans le contexte de la réforme des Forces Armées de la République démocratique du Congo, le CHESD a une vocation sous-régionale. Elle organise chaque année deux sessions de formation. La session ordinaire est réservée aux officiers généraux et colonels tandis que la session spéciale est ouverte aux hauts cadres civils.

A ce titre, il est le plus haut établissement de formation des officiers des FARDC. Depuis la troisième promotion, le CHESD forme aussi des officiers venus d'autres pays de la CEEAC, son principal partenaire. Il reçoit aussi le soutien technique de l'institut Themiis.