Madagascar: Santé Diana - Une cellule de veille informationnelle créée

Devant l'abondance et le volume des informations disponibles dans le domaine de la santé, et qui ne cesse de croitre à un rythme exponentiel, une cellule de veille informationnelle a été instaurée dans la région Diana. Il s'agit d'un processus de surveillance, paramétrable et automatisé, permettant à ses utilisateurs d'être bien informés.

Cette structure a pour mission d'identifier et de surveiller les informations dans les différents canaux de communication qui pourraient se présenter comme des tendances, des opportunités ou des menaces pour le système de santé de la communauté, en vue de faire une rétroaction par rapport à la communication menée dans le cadre d'un risque sanitaire donné.

Elle devrait avoir une capacité d'écoute dynamique et de gestion des rumeurs, qui sont le lot quotidien. Sans parler de l'infodémie ou infox qui se propage plus rapidement que la pandémie. La désinformation sur la Covid-19 était une réalité qui rend difficile la recherche de sources fiables. Et les « Fake News » ne sont pas du reste.

Du pain sur la planche Pour ce faire, une équipe de veille informationnelle multisectorielle a été constituée car la gestion des risques sanitaires majeurs concerne plusieurs secteurs et acteurs à la fois. De plus en plus de professionnels de l'information sont sollicités.

Selon les explications, ladite équipe, notamment dirigée par le représentant du ministère de la Santé Publique est répartie en plusieurs groupes selon le nombre de médias locaux à consulter. Les membres anticipent les conséquences des désinformations et des rumeurs ainsi que de proposer des actions pour les adresser.

En outre, elle collecte des informations dans les médias, les réseaux sociaux et au niveau communautaire. Après le traitement et analyse des informations collectées, elle envoie des rapports aux destinataires pré définis après proposition des actions à entreprendre aux autorités compétentes locales et centrales.

En période d'épidémie ou lors d' évènements sanitaires, la veille informationnelle fait la collecte et l'analyse quotidienne, permettant ainsi de suivre les informations qui circulent dans les différentes sources d'informations et d'identifier les activités de riposte à entreprendre dans l'immédiat, face aux rumeurs et aux désinformations. Et en en dehors d'épidémie il suffit de collecter chaque jour des informations et analyse hebdomadaire sauf urgence.

Cette équipe aura du pain sur la planche car la majorité des Antsiranais sont habitués à propager des fausses nouvelles, comme le cas de sérum bleu , le vaccin mortel ... ..

« Il ne faut pas attendre le retour de la pandémie de Covid19 pour réagir. Il est temps de pencher sur la communication de masse pour que les communautés reçoivent continuellement des informations fiables avant d'être impliquées dans toute activité sanitaire.