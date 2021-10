Madagascar: Maxence Caqueret

L'académie de l'Olympique Lyonnais est une véritable pépinière qui a produit des footballeurs décorés durant ces 10 dernières années. Nous connaissons tous Karim Benzema, Loic Remy, Tanguy Ndombele, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette qui font partie d'une liste talentueuse des joueurs sortis de l'académie.

Sur cette liste, vous trouverez le nom de Maxence Caqueret, ce joueur de 21 ans qui impressionne par sa compréhension tactique hors pair, sa polyvalence et ses capacités globales. Cet article vous dit tout ce que vous devez savoir sur cette étoile montante française.

Qui est Maxence Caqueret ?

Cette question a été posé une fois à Jean-Michel Aulas, président du club Lyonnais. Sa réponse ? « Caqueret est un vrai Gone ». Le gone est un enfant de Lyon et c'est ce que Maxence Caqueret ! Il est né le 15 février 2000 dans la commune de Vénissieux à Lyon. Il intègre l'académie de Lyon à l'âge de 11 ans et se fait rapidement remarquer comme un talent prometteur sans précédent.

En cinq ans, le prodige du milieu de terrain fait plus de 50 apparitions dans les moins de 16 ans et gravit rapidement les échelons jusqu'aux moins de 19 ans.

L'International français s'impose dans les cœurs des supporteurs en inscrivant deux buts magnifiques en U16 face aux Pays-de-Galles. Il intègre le groupe Pro 2 pour la saison 2016-2017 et participe avec les Bleus au championnat d'Europe U17. Il termine la saison avec 2 buts sur son palmarès. En décembre 2018, Caqueret signe son premier contrat professionnel.

Il a marqué les esprits par sa prestation impressionnante contre le Paris Saint Germain en finale de la coupe de la Ligue du 31 juillet 2020. Caqueret a rappelé au monde le type d'influence et d'impact qu'il aura en tant que titulaire dans une équipe lyonnaise talentueuse.

Quel est le niveau de Maxence Caqueret ?

Tout au long de sa maturation en club et en sélection, Caqueret a révélé deux armes lourdes dans son arsenal : son aptitude unique à prendre le devant à un âge aussi précoce et sa capacité à tout donner pour l'équipe.

Bien qu'étant un « gone » ou enfant de Lyon, sa détermination, sa solidité et ses capacités mentales ont tout sauf infantiles. Caqueret est une « machine » selon Armand Garrido, entraîneur des jeunes et légende de l'Olympique lyonnais, qui, au cours de ses plus de 30 années passées au club, a contribué à former des joueurs comme Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti. Armand a mis en exergue les efforts incessants et l'énergie débordante du jeune joueur sur le terrain. Il récupère le ballon rapidement, lance des attaques, prépare des buts et peut même les marquer.

Si vous avez déjà regardé Caqueret en action, vous remarquerez qu'il est méticuleux avec le ballon. Il a un petit physique fantastique dont il se sert superbement bien pour déboussoler ses adversaires, prendre le ballon de leurs pieds et changer la dynamique du jeu. Malgré son jeune âge, il fait preuve des performances impressionnantes sur le tapis vert.

Le jeune homme de 21 ans est très inventif avec un excellent mouvement sur le terrain. Il sait pourquoi il est là et a toujours en tête le prochain pas ou la prochaine passe. Rien n'est laissé au hasard avec lui car il travaille avec acharnement en défense et peut faire progresser son équipe en attaque.

Caqueret est le joueur qui subit le plus de pression au tiers central de toute la Ligue 1 française, avec seulement plus de 500 minutes à son actif. Le taux de réussite de ses passes s'élève à plus de 80 %. Le jeune lyonnais effectue des passes précises, transversales et courtes pour pénétrer les lignes de ses adversaires et disséquer leur défense.

Avec ou sans ballon au pied, Maxence Caqueret est toujours impliqué dans le jeu. Il fait preuve d'une bravoure incroyable et ne recule pas devant le danger. Il fait partie de ce groupe restreint des jeunes joueurs animés d'un grand désir de contribuer considérablement à la bonne performance de l'équipe.

Il a été plusieurs fois capitaine de son équipe à l'adolescence, ce qui indique sa détermination et sa capacité à insuffler une dynamique de jeu positive à travers son application et ses actions sur la pelouse.

Prévisions pour l'avenir

Il n'y a aucun doute sur l'avenir de Maxence Caqueret dans le monde du football. Il a un avenir brillant et a le potentiel d'être vendu très cher au cours des prochaines années. En tant que milieu de terrain, il est en mesure d'utiliser sa ténacité, son énergie, son caractère et son intelligence technique pour remplir parfaitement tous les rôles du milieu.