Sénégal: Visite du président de la République en Ethiopie - Macky Sall et Abiy Ahmed Ali déterminés à travailler main dans la main

Le Président Macky Sall, invité d'honneur du Premier ministre de de l'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, réélu pour un mandat de cinq ans, a adressé ses vives félicitations à son hôte. En outre, il lui a renouvelé son engagement à impulser une nouvelle dynamique aux excellentes relations de coopération et d'amitié entre les deux pays et à consolider leurs convergences de vues sur des sujets d'intérêt commun.

Le Président Sall a invité son hôte, le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, qui prêtait serment, avant-hier, à Addis-Abeba, à travailler « la main dans la main » pour « relancer leurs économies respectives durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19, poursuivre et intensifier l'intégration politique et économique de notre continent et œuvrer à l'avènement d'une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive ». Dans cette optique, il lui a réaffirmé l' « engagement du Sénégal à poursuivre [leurs] efforts concertés pour atteindre [leurs] objectifs communs ». La Commission mixte entre les deux pays, symbole d'une coopération panafricaine, participe à l'impulsion d'une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Les liens amicaux, économiques et socioculturels témoignent des excellentes et étroites relations entre les deux pays. Celles-ci remontent à la création de l'Organisation de l'unité africaine (Oua).

Le Président Macky Sall, invité d'honneur, a, dans son allocution à la cérémonie d'investiture, « remercié chaleureusement son frère », le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, pour son « aimable invitation et pour l'accueil convivial » qui lui a été réservé dans la « pure tradition d'hospitalité éthiopienne ». En outre, au nom de « [leurs] idéaux communs de liberté et de démocratie », il lui a renouvelé ses « vives félicitations pour la victoire de sa coalition à l'issue du scrutin du 21 juin 2021 ». Tout en lui souhaitant ses « vœux ardents de réussite, de paix, de stabilité, de concorde nationale et de progrès pour le peuple éthiopien ami et frère », il lui a rappelé les « grands défis qui se dressent devant eux et qu'ils se doivent de relever « ensemble en associant [leurs] moyens, [leurs] intelligences dans un esprit de solidarité fraternelle, pour préserver la paix et la stabilité [des deux] pays ».

La visite du Président Macky Sall en Éthiopie intervient un an après avoir reçu en audience la Présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde et le Premier ministre Abiy Ahmed Ali à Dakar, le 7 septembre dernier. À cette occasion, ils avaient échangé sur « la nécessité de bâtir un panafricanisme pouvant permettre au continent de prendre en charge ses problèmes ». Abiy Ahmed Ali avait salué « le panafricaniste, avocat de tout un continent » et son « leadership qui conforte le choix du Sénégal à la prochaine présidence de l'Union africaine en 2022-2023 ».