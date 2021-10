Kenya: L'éducation des enfants est une composante irremplaçable du développement d'une société

Nakuru — "L'éducation est une composante irremplaçable du développement d'une société et, dans une large mesure, elle doit définir la mission de l'Église dans la formation de la personne pour la réalisation du bien-être de l'individu et de la société en général", a déclaré Mgr Maurice Muhatia Makumba, Évêque du diocèse de Nakuru, en s'adressant aux participants à la Conférence internationale annuelle des écrivains. Le groupe d'universitaires africains s'est récemment réuni au Campus Gaba de l'Université catholique d'Afrique de l'Est (CUEA), situé dans le diocèse d'Eldoret, pour discuter du thème "Le christianisme et le bien-être de l'enfant africain".

Selon l'Agence Fides, l'Évêque, qui est également président du Conseil du CUEA, a déclaré qu'il est nécessaire considérer l'aspect culturel pour une bonne éducation de toujours. "L'éducation des enfants africains doit s'inspirer d'une culture dynamique, conduisant à un système éducatif responsable. La rencontre entre la culture africaine et d'autres cultures a laissé derrière elle une traînée de pseudo-cultures qui rendent difficile de savoir ce qui est vraiment africain", a déclaré Mgr Muhatia, en faisant référence à la perte des langues et des traditions dans diverses cultures africaines.

"L'Afrique ne devrait pas accepter des systèmes éducatifs qui ont manifestement entraîné des échecs dans d'autres sociétés. Nous avons besoin de valeurs africaines concrètes pour pouvoir intervenir dans l'éducation des enfants d'aujourd'hui. Les cultures s'influencent mutuellement pour le meilleur et pour le pire, d'où la nécessité de promouvoir l'intégration des valeurs traditionnelles africaines dans le système éducatif".

Parmi les participants à l'événement, le père Jordan Nyenyembe, responsable du magazine AFER aux publications Gaba de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique de l'Est (Amecea), a souligné le choix du thème de la rencontre de cette année, à savoir "promouvoir la mission pastorale et évangélisatrice de l'Église à travers la promotion du bien-être de l'enfant africain". "Il est approprié de garder son attention sur l'actualité, surtout en cette longue période où nous sommes marqués par l'expérience Covid-19 et où tant de personnes ont été confrontées à des crises familiales qui ont fait souffrir de nombreux enfants", a fait écho le directeur du Campus CUEA Gaba, le père Nicholas Segeja, prêtre diocésain de l'Achidiocèse de Mwanza, en Tanzanie.