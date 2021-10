Nigeria: LDC (F) - La Nigériane Oshoala décisive face à Arsenal

La super star nigériane, Asisat Oshoala a démarré fort avec Barcelone hier face à Arsenal lors de la première journée des matchs de poules de la ligue européenne des champions Dames. L'attaquante barcelonaise a participé activement à la large victoire de son équipe (4-1) contre aux Gunners.

En effet, la Super Falcon, Oshoala a réalisé ce mardi 5 octobre 2021 une performance on ne peut plus parfaite. La buteuse de 26 ans a délivré deux passes décisives sur les 1er et 2e buts marqués respectivement par Mariona et Alexia Putellas avant d'inscrire elle même le 3e but à la 47e minute. Le 4e but des catalanes fut marqué par la capitaine Martens à la 84e minute.