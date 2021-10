Angola: Le MTTICS parie sur la création des conditions d'un cyber espace sécurisé

Luanda — Le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale prévoit, prochainement, la création d'un cyber espace sécurisé pour répondre aux défis des nouvelles technologies de l'information.

Le "cyber espace" est l'environnement créé de manière virtuelle grâce à l'utilisation de moyens de communication modernes, mettant en évidence, parmi eux, Internet. Cet environnement est rendu possible grâce à une importante infrastructure technique dans le domaine des télécommunications constituée de câbles, fils, réseaux, ordinateurs, etc.

L'information a été publiée mercredi, par le secrétaire d'État aux télécommunications et aux technologies de l'information, Mário Augusto, lors du discours d'ouverture de l'atelier sur « Recherche corporative et cyber-sécurité en Angola », promu par la société Cyber Secur et SP Midia.

Selon le responsable, la protection du cyberespace est devenue l'un des plus grands défis du 21e siècle, il est donc nécessaire d'être protégé, visant à créer des conditions pour l'économie, les investissements publics et privés, la sécurité nationale et les infrastructures telles que l'énergie, la banque et les télécommunications peuvent en effet contribuer au développement social du pays et apporter le bien-être aux populations.

Dans le monde d'aujourd'hui, a-t-il poursuivi, poussé par la technologie que le scénario des cyber-menaces est en constante évolution, la protection des données, des réseaux et de la navigation en toute sécurité devient une nécessité absolue.

" La liste des menaces possibles peut sembler interminable et de nombreuses cyber-attaques considérées loin de notre réalité peuvent être plus proches que nous ne le pensons, les rapports et les preuves d'incidents ainsi que les causes se multiplient au fil des ans,», a-t-il souligné.

Il a expliqué qu'actuellement, l'accès de masse aux technologies de l'information met les agents économiques dans des situations de plus grande vulnérabilité, de sorte que la transformation numérique, notamment le cyberespace, ajoute une diffusion des pouvoirs entre les multiples acteurs dont dépendent la société et leurs plateformes technologiques et de communication, comme Internet, et les politiques publiques jouent de plus en plus un rôle de premier plan dans la recherche du bien-être et de la protection de l'État.

Lors de l'atelier, qui doit se terminer jeudi, des sujets tels que la cyber-sécurité et les politiques publiques, l'ingénierie sociale, l'intelligence cybernétique dans les processus d'enquête et l'expertise numérique sont abordés.