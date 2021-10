Cameroun: Campagne agricole 2021 - Des semences de qualité disponibles

Le ministère de l'Agriculture vient de rendre publique la liste des producteurs et zones de production pour ce qui est du maïs, du sorgho et du cacao.

Pour le compte de la campagne semencière 2021, les cultivateurs et autres exploitants agricoles savent désormais où se ravitailler en semences de maïs, cacao et sorgho. En effet, une liste rendue publique par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) renseigne sur l'identité des producteurs de semences et les bassins de production où on peut en trouver. Elle donne aussi une idée des variétés de semences, des catégories et quantités disponibles.

Dans la région du Centre on enregistre plus de cinq millions de plants de cacao certifiés. Le stock est constitué principalement de la variété hybride, la SNK 13xT79/467, SNK (10, 620,413,..) et la T79/501xSNK13. Ils sont produits essentiellement par la Société de développement du cacao (Sodecao), des Gic et des partenaires de la Sodecao répartis à travers différents départements et localités de la région. En ce qui concerne le maïs, les Gic et plusieurs coopératives mettent à la disposition des agriculteurs de la même région 348,25 tonnes de catégorie certifiée de variété CMS 8704, Atp et CHI entre autres.

La région du Littoral met à disposition 1,124 million de plants de cacao hybride certifié et 10 tonnes de maïs. Le Sud et l'Est s'alignent avec respectivement 202 500 plants de cacao et 37,5 tonnes de maïs et 659 994 plants de cacao et 12 tonnes de maïs. A l'Ouest, le cacao a été produit à hauteur de 231 000 plants. Les Gics, coopératives et producteurs particuliers de la région mettent par ailleurs à disposition 220,8 tonnes de maïs. Malgré les troubles sociaux, la région du Sud-Ouest met sur le marché 1,620 million de plants de cacao et 10 tonnes de semences de maïs. Le Nord-Ouest possède quant à lui d'un stock de 77 000 plants de cacao et de 138,5 tonnes de maïs.

Les régions de l'Extrême-Nord et du Nord mettent pour leur part respectivement 124,65 tonnes et 3,1 tonnes de semences de sorgho à la disposition des cultivateurs du département du Diamaré, du Mayo Tsanaga et du Mayo Kani. Les variétés disponibles étant la Zouaye, la CS54 et la S35.