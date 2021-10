Cameroun: ONU - On parle planification et développement

Le ministre en charge de l'Economie, a reçu en audience hier, deux responsables onusiens.

Les questions liées au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations étaient au cœur des échanges que le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey, a eus hier avec deux responsables des Nations unies (ONU).

La première audience a été accordée à Maimuna Mohd Sharif, directrice du bureau régional pour l'Afrique du Programme ONU-Habitat. Les deux personnalités ont parlé du renforcement de la collaboration entre le Cameroun et cette instance pour la planification du territoire national, notamment sur la problématique des villes vertes et l'épineuse question du changement climatique. Ceci dans le but d'avoir un développement intégré, inclusif et cohérent. « Nous avons longuement échangé pour voir comment nous allons travailler pour les cités vertes et des cités résilientes. Ceci se fera non seulement avec le Minepat, mais aussi avec tout le gouvernement camerounais pour le développement global et intégral du Cameroun », a expliqué Maimouna Mohd Sharif. Le problématique des cités vertes ne concerne pas seulement les grandes villes, mais aussi toutes les autres sur toute l'étendue du territoire national. Les deux personnalités ont convenu à avoir des échanges techniques afin de voir comment impliquer des partenaires au développement et voir comment élargir ce partenariat avec les autres ministères.

La deuxième audience était avec la directrice du PNUD pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa. Lors de ces échanges, la diplomate a rassuré son hôte du soutien du PNUD dans l'accompagnement des populations affectées par la crise dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Les deux personnalités ont également parlé du renforcement de la coopération en matière de l'employabilité des jeunes, en mettant l'accent sur le processus de certification et d'enregistrement de petites et moyennes entreprises et des startups pour qu'en particulier, les femmes puissent jouer un rôle important dans les secteurs économiques. Elle a terminé son propos en disant qu'elle se félicite de l'excellent partenariat qui existe entre le gouvernement camerounais et le Programme des Nations unies pour le développement. Pour l'émissaire onusien, cette audience était l'occasion parler des réalisations de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable (ODD).