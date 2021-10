Cameroun: Financement du secteur agricole - Et si on adoptait une stratégie commune

C'est dans cette perspective que la ministre déléguée au Minader a lancé hier un atelier sur l'élaboration d'un document national.

Le Cameroun est en train d'élaborer une stratégie nationale de financement agricole (SNFA). Hier, Clémentine Ananga Messina, ministre déléguée chargée du Développement rural au ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) présidait la cérémonie de lancement de l'élaboration de cette stratégie à Yaoundé. Un atelier organisé par le projet Promotion du financement agricole en faveur des exploitations agricoles et entreprises agro-industrielles en milieu rural (Giz/ProFina).

Durant les travaux qui vont durer deux jours, les experts des administrations publiques et privées, des banques, des établissements de microfinance, des représentants de producteurs, des projets et autres programmes mais aussi les partenaires techniques et financiers vont plancher sur ce nouveau document. Il sera concrètement question de recueillir les avis et orientations des partenaires techniques et financiers, de mettre en place une taskforce pour le suivi et de finaliser les termes de référence pour le recrutement du cabinet devant appuyer l'élaboration de la stratégie.

« L'agriculture camerounaise a un très grand potentiel. C'est pourquoi la coopération allemande intervient depuis 2015 dans ce secteur qui est devenu aussi un pool prioritaire de nos actions. Mais il y a certains défis qui jusqu'à présent limitent l'émergence du secteur agricole et nous sommes d'accord que l'accès au financement agricole est l'un des défis majeurs », a justifié Dr Valentin Katzer, chef de la coopération allemande.

C'est donc pour accompagner les producteurs que cette initiative a été pensée. « Les taux de crédit sont tellement élevés qu'ils empêchent l'investissement dans le secteur agricole, mais pour faire la modernisation, pour remonter la productivité, il faut investir », a-t-il rajouté. D'où l'initiative de cette stratégie qui sera la base pour un développement durable du secteur. Il ne s'agira pas d'un outil de plus, mais d'une synergie de ce qui se fait déjà pour aboutir à une approche harmonisée pour le financement agricole au Cameroun.

Le projet Promotion du financement agricole en faveur des exploitations agricoles et entreprises agro-industrielles en milieu rural qui est à la manette de cette initiative est un projet global de l'initiative Sewoh, financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement. Il vise la fourniture des services financiers adaptés aux modèles économiques des exploitations agricoles et de PME agro-industrielles dans les zones rurales. A ce jour, ce projet qui a démarré en janvier 2018 a permis l'octroi par le canal des établissements de microfinance partenaires, des crédits de près de trois milliards de F aux agriculteurs de divers secteurs.