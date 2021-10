Congo-Brazzaville: CHESD - Félix Tshisekedi et Denis Sassou N'Guesso à la clôture de l'année académique 2020-2021

Le Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD), situé sur l'avenue des Forces armées à Kinshasa, a connu une effervescence particulière, le 5 octobre, à la faveur de la clôture de l'année académique 2020-2021.

Un trait singulier à la manifestation qui marquait l'ouverture de la nouvelle année académique ; la présence remarquée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, et de son homologue Denis Sassou N'Guesso de la République sœur du Congo Brazzaville et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). Les deux chefs d'État se sont fait le plaisir de remettre aux heureux lauréats (Généraux, colonels, administrateurs militaires, officiers militaires et hauts fonctionnaires civils) les diplômes qui consacrent la fin de leurs études supérieures au CHESD.

Ils étaient près de deux cents auditeurs et stagiaires de la sixième session ordinaire de la session spéciale du CHESD et de la quatrième promotion de l'Ecole supérieure d'administration militaire (ESAM) à avoir suivi le cursus de formation jusqu'à son terme. Parrain de la sixième session ordinaire du CHESD, le président Denis Sassou N'Guesso s'est réjoui de l'envergure prise par cette institution de formation en Afrique centrale. Le CHESD, a-t-il indiqué, "est le cadre par excellence au sein de la CEEAC où sont formés les cadres qui doivent mettre en œuvre la politique de l'Union aricaine".

Et d'ajouter : " L'architecture de paix, de sécurité et de défense de l'Union africaine prévoit que les communautés économiques régionales sont les lieux de base où s'élaborent toutes les stratégies de paix et de sécurité et de défense du continent ".

Il est à noter que cette sixième session ordinaire du CHESD comprend des lauréats venus du Congo Brazzaville, du Cameroun, de la République centrafricaine et du Burundi. Les modules de formation dispensés ont porté notamment sur la conduite de la guerre, sur les opérations militaires, ainsi que sur les schémas de préparation de la paix.

Quant aux auditeurs de la session spéciale, leur formation a consisté à développer des aptitudes nécessaires pour comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés la sous-région d'Afrique centrale, l'Afrique et le monde. Pour leur part, les seize administrateurs militaires de la quatrième promotion de l'ESAM ont été préparés à assumer des fonctions d'État-major au sein de l'armée et de la police. Satisfait de ce dénouement heureux, le chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc), le général Célestin Mbala, a eu des mots justes pour aiguiller la conscience des lauréats appelés à " être des véritables moteurs de recherche des solutions dans le domaine sécuritaire."

Créé en janvier 2016 dans le contexte de la réforme des Fardc, le CHESD a une vocation sous-régionale. Il est aujourd'hui le plus haut établissement de formation des officiers de l'armée en République démocratique du Congo.