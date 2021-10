Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2021-2022 - Un soutien apporté à l'orphelinat Maison de l'espoir

Une délégation de la Fondation Eternel mon berger de maman Yvette Mbuyi (FEMB/MY), conduite par son coordonnateur, Yves Tshimanga, a rendu une visite aux pensionnaires de l'orphelinat Maison de l'espoir, dans la commune de N'Djili. A cette occasion, cette équipe ne s'y est pas rendue les mains vides.

La délégation s'est munie, dans sa gibecière, des objets classiques en vue d'assurer l'année scolaire 2021-2022 à plus d'une trentaine d'enfants en âge scolaire pris en charge par l'orphelinat. Il s'est agi des cahiers, des stylos, des crayons et lattes ainsi que d'autres fournitures visant à alléger la tâche de la scolarisation de ces enfants à leur centre d'accueil et d'hébergement.

Pour cette énième fois que la FEMB/MY intervient en faveur de ces enfants encadrés par l'orphelinat Maison de l'espoir, ce geste tombe à point nommé, étant donné que ledit orphelinat se débattait en vue d'envoyer ses pensionnaires à l'école.

Tout enfant a droit à l'éducation

Ce geste répond à la vision de la présidente-fondatrice de la FEMB, Yvette Mbuyi, qui pense que ces enfants, bien que n'étant pas sous la tutelle de leurs parents biologiques respectifs, ont droit à la vie et à l'éducation. C'est donc cette vision qui conduit à toutes les actions que cette fondation mène depuis sa création en faveur des démunis, plus particulièrement envers les pensionnaires de l'orphelinat Maison de l'espoir.

Remettant ces kits au nom de la FEMB et de sa fondatrice, le coordonnateur Yves Tshimanga a confirmé de nouveau le partenariat entre cette fondationla et l'orphelinat Maison de l'espoir. Il a exhorté les responsables de cet établissement à bien encadrer ces enfants et à leur apprendre le bon chemin de la vie afin que « quand ils seront grands, qu'ils ne s'en détournent pas ». Et, a-t-il insisté, ils doivent apprendre à mettre Dieu au centre de leur vie quotidienne.

Yves Tshimanga a, par ailleurs, salué l'accueil qui leur a toujours été réservé par les responsables de cet orphelinat et ses pensionnaires.

De son côté, la fondatrice de l'orphelinat Maison de l'espoir, Marie Vuvu, a remercié la présidente-fondatrice de la FEMB, Yvette Mbuyi, ainsi que toute son équipe qui, depuis un certain temps, interviennent pour soutenir cette maison dans l'encadrement et la prise en charge des orphelins. Très émue, elle a admis que ce geste vient faciliter la tâche à cette maison dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022. « Que le bon Dieu vous récompense pour ce geste posé en faveur de ces orphelins qui sont en situation difficile », a-t-elle dit. Il est, en effet, rappelé que la FEMB/MY intervient souvent au bénéfice des pensionnaires de cet orphelinat. Dans les deux dernières activités menées en faveur de cette maison, la fondation a lancé la formation d'une brigade verte dans laquelle ces enfants devraient apprendre la gestion des déchets ménagers.