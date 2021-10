Cote d'Ivoire: Concours francophone de rédaction en droit international humanitaire

communiqué de presse

Le concours de rédaction en droit international humanitaire (DIH) est une compétition organisée par la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Abidjan.

Il est régi par le présent règlement (voir règlement ici) que toutes les parties prenantes au concours s'engagent à respecter.

Ce concours de rédaction se fixe comme objectif de sensibiliser les enseignants, les étudiants et les responsables académiques aux questions ayant trait au DIH et à l'action humanitaire.

Il vise de manière spécifique, à susciter un plus grand intérêt pour la recherche et à soutenir l'expertise en DIH dans l'espace francophone africain, à travers la rédaction d'articles portant sur toutes thématiques pertinentes du DIH, en Afrique et dans le monde.

À terme, le concours de rédaction a vocation à favoriser la recherche académique et l'enseignement en DIH, et permettre une implication plus accrue des acteurs académiques dans la mise en oeuvre du droit et des politiques humanitaires.

Le concours de rédaction est organisé tous les deux ans. Pour l'édition 2021, les projets d'article peuvent être soumis jusqu'au 31 janvier 2022. (Voir les directives de rédaction ici)