Congo-Kinshasa: Avec l'appui du PASA - Désiré Birihanze lance les travaux de construction d'un entrepôt agricole à Goma

Ce lundi 04 octobre 2021, Désiré Birihanze, Ministre National de l'Agriculture, a lancé en ville de Goma les travaux de construction d'un entrepôt agricole.

Cela sous l'appui du Programme d'Appui au Secteur Agricole afin de faciliter la conservation des produits venant de l'agriculture dont le Nord Kivu fait parmi les provinces les plus productrices. A en croire Désiré Birihanze, c'est une très grande joie de voir le lancement de ce projet d'intérêt général vu que cela va aider les petits agriculteurs et ceux qui cultivent dans les champs où il n'y a pas des routes de desserte agricole, phénomène qui faisait à ce que les produits agricoles ne soient pas acheminés dans les centres de consommation.

«Dans le but de récupérer tous les produits agricoles et les acheminer très de lieux de production, nous allons construire des entrepôts et des dépôts dans plusieurs coins de la RDC et cela devra se faire avant le début de la saison culturale. C'est une très grande joie pour moi car au moins à Goma, les petits agriculteurs de la pomme de terre peuvent se frotter les mains dans le sens où nous irons vers eux pour racheter tous les produits et les ramener au dépôt et une fois au dépôt nous pourrons les acheminer vers les autres provinces. Notre gouvernement des warriors se préoccupe du bien-être de la population et cela se manifeste de temps à autre par le lancement et la réalisation de plusieurs projets d'intérêt général comme c'est le cas de ce dépôt qui sera très bénéfique pour notre province», a-t-il déclaré.

A cette occasion, le Ministre a profité de l'opportunité pour appeler ses frères et sœurs du Nord-Kivu à produire suffisamment, "car cet entrepôt a une capacité de conserver 500 tonnes et que ça sera une occasion de donner une autre image de notre province qui est connue de façon négative suite à la guerre qui n'a pas encore dit son dernier mot".

Présent au lancement de ce projet, le gouverneur militaire le lieutenant général Constant Ndima a salué le début de la construction de ce dépôt dans sa juridiction qu'il qualifie de très important pour ses administrés.

«Le Nord-Kivu est une province à vocation agricole et cela dans presque tous les territoires, la construction de ce dépôt qui respecte les normes internationales va encourager les personnes qui se sont lancées dans le secteur de l'agriculture et cela pourra vendre positivement l'image de cette province qui a été ternie suite à la persistance de la guerre. Je salue l'arrivée de ce projet et j'appelle mes administrés qui sont dans l'agriculture de produire assez pour que les produits venant du Nord-Kivu arrivent partout au pays mais également en Afrique et pourquoi pas au monde entier», s'est exprimé le Gouverneur Militaire.