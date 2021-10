Ile Maurice: Public Service Commission - Un nouveau DG de la Santé bientôt nommé

Du changement dans l'air au 5e étage du bâtiment Emmanuel Anquetil, à Port-Louis, avant la fin de l'année. Plus précisément au plus haut échelon du ministère de la Santé.

Avec deux départs à la retraite, d'abord celui de la Dr M. Timol, suivi incessamment du Dr R. K. Domun, l'actuel directeur des services de Santé, le Dr Bhushan Ori, est bien placé dans la hiérarchie pour accéder au poste suprême de directeur général des services de Santé, sauf si la Public Service Commission (PSC) en décide autrement. En tout cas, ceux qui connaissent le processus de succession lorsqu'il s'agit d'une telle vacance dans un ministère sont persuadés que le Dr Ori, qui est Director Health Services (DHS) depuis le 9 mai 2018, «is the next on the list to be appointed DGHS (Director General of Health Services)».

Le Dr Ori est marié à Shamila Sonah-Ori, cousine de Kobita Jugnauth et avouée du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui devait être nommée membre de l'Electoral Supervisory Commission et de l'Electoral Boundaries Commission en 2018. Cela avait déclenché une polémique et le Dr Ori s'était défendu d'être un nominé politique. Dans une déclaration à l'express, il avait confié avoir postulé à la PSC pour le poste de DHS. «J'ai été classé juste après la personne nommée. Elle est partie à la retraite. J'étais le suivant sur la liste», soutenait-il alors. Il avait fait ressortir qu'il est le seul à détenir un MBA d'une université de l'Afrique du Sud et a même écrit une thèse sur la santé en 2005

. Détenteur d'un diplôme de troisième cycle en médecine d'urgence, il a été médecin du SAMU pendant dix ans, médecin 25 ans et directeur d'hôpital, sept ans. Il n'empêche que d'autres noms pour le poste de DGHS circulent également. Du côté du ministère de la Santé, la réplique est que la procédure de recrutement est indépendante du ministère et que le remplaçant de la Dr Timol sera nommé par la PSC.