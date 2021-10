Ile Maurice: Air Mauritius - Le défilé des consultants recommence

Nombreuses ont été les interventions pour dénoncer, entre autres, l'ingérence du gouvernement dans les affaires courantes d'Air Mauritius et les gaspillages. Mais aussitôt le «Deed of Company Arrangement» adopté, on revient aux anciennes habitudes.

Après la réintégration des 18 pilotes, annoncée par Pravind Jugnauth lui-même, au tour des consultants, notamment Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) de l'Inde, de repointer leur nez chez Air Mauritius (MK). Le gaspillage des fonds de la compagnie d'aviation fera l'objet d'une étude de plusieurs centaines de millions de roupies! Selon nos informations, pas moins de 30 consultants de ce cabinet ont déjà débarqué. C'est dire la vitesse de leur (avion à) réaction ! Ce qui pousse certains à penser que cette invitation était déjà programmée de- puis longtemps. Ces consultants occuperont presque tout un étage du Paille-en-Queue Court et seront char- gés d'une restructuration profonde de MK.

Après le coup de rabot par les administrateurs sur les dépenses du personnel, voilà CAPA qui va passer une deuxième lame. Les employés n'ont pas fini de vivre dans l'incertitude. D'ailleurs, il semble que ce soit le même CAPA qui avait fait des recommandations durant l'administration volontaire pour la réduction du personnel. Ces conseils, eux, seraient loin d'être volontaires et leurs frais seraient inclus dans les exorbitants «Legal and Professional Fees» de Rs 111 millions des administrateurs, frais dont Roshi Bhadain demande les détails.

Bye-bye Sherry Singh, bonjour Kapil

Après l'échec du Transformation Committee présidé par Sherry Singh en début d'année, un autre Transformation Committee, avec, cette fois, CAPA à la barre, est au programme. Pour rappel, le précédent contrat de ce cabinet de consulting, en 2019, n'avait accouché que d'une «recommandation de piquer l'argent et autres actifs d'Airports of Mauritius Ltd et de Mauritius Duty Free Paradise, valant un milliard de roupies, en guise de diversification des services de la compagnie», se désole un avocat financier. On ne sait pas combien cela avait coûté. «Mem mo piti ti kapav fer sa!» ironise notre interlocuteur, reprenant la fameuse réplique de Paul Bérenger dans les années 90. Mais pourquoi avoir payé CAPA pour trois simples mesures ? Il se chuchote que cette firme de consultants, dont le patron est Kapil Kaul, est la préférée à la tête de Lakwizinn...

«Management by consultants»

Les consultants ont toujours été gâtés par MK. Dans les années 90, il y avait Mc Kinsey 1. Entre 2006 et 2008, deuxième épisode, avec Mac Kinsey 2. En 2011, c'est le consultant Seabury avec son 7 Steps Plan. En 2015, Eon Hewitt livre un Manpower Plan qui, d'ailleurs, n'avait pas trouvé qu'il y avait trop d'employés mais qu'il y avait trop de chefs et une mauvaise répartition du personnel. Les recommandations de tous ces consultants payés à coups de millions ne seront jamais implémentées. En même temps, MK a recours à des head-hunters, avec les résultats que l'on connaît. Il faut noter que seul Megh Pillay demeurera loin des consultants.

On nous signale aussi l'emploi de consultants pour des départements spécifiques. Comme Ron Kaufmann pour le service clientèle, Lazard Frères et Morgan Stanley pour les hedgings et même, sous Vinod Chidambaram, des consultants en management. Il y en aura même en communication comme sous Nirvan Veerasamy, avec Robert Alizar, consultant et ami. Puis - et on en oublie sûrement - on nous parle de consultants pour le recrutement avec Spencer Stewart (pas Steward). Il ne manque plus, nous dit un employé, que l'on recrute un consultant pour conseiller sur les menus à la cantine du Paille-en-Queue Court.

La valse des avocats

Des employés attirent notre attention également sur les études d'avo- cats et d'avoués qui, dépendant de la direction et du gouvernement, font leur beurre chez MK. Pourtant, il existe bien un département juridique mais qui, comme à la SBM, ne consisterait qu'à distribuer des contrats de sous-traitance.

On nous rappelle également que la plupart des litiges concernant les employés et, surtout, les hauts cadres, finissent toujours par un arrangement à l'amiable, en dehors de la cour, avec MK forcée de débourser des sommes astronomiques aux employés mis à la porte. Cela, après avoir dépensé des centaines de millions en frais juridiques en pure perte. On nous raconte aussi comment certains de ces avocats font traîner les procès en longueur pour toucher le maximum d'honoraires...

Avec tous ces millions dépensés en frais de consultants presque permanents, comment un ex-haut cadre, «j'espère que l'on pensera à réduire ces mêmes Consultancy Services au lieu de réduire le personnel qui ne représente que 20 % des frais opérationnels de la compagnie. Mais peut-on s'attendre à ce qu'un consultant recommande de diminuer les frais de consultants ?»

Les Rs 9,5 mds et nous

D'où proviennent les Rs 9,5 milliards versées par Airports Holdings Ltd à Air Mauritius ? De la Mauritius Investment Corporation, du Consolidated Fund, des réserves d'AML? «Peu importe, nous dit un avocat, l'argent provient bien des poches du contribuable.»