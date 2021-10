Congo-Brazzaville: Partenariat - L'AFD entend renforcer les Centres d'éducation et de formation d'apprentissage

L'Agence française de développement (AFD) compte soutenir les Centres d'éducation et de formation d'apprentissage (Cefa) afin que leurs modèles économiques et financiers puissent permettre dans la durée aux jeunes congolais d'avoir une formation de qualité.

Le directeur de l'AFD à Brazzaville, Maurizio Cascioli, a évoqué le sujet, le 5 octobre, à l'issue d'une audience avec le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebome.

« Nous avons échangé sur notre partenariat de longue date, visant notamment à renforcer, à moderniser le système d'enseignement technique et précisément la formation professionnelle à travers deux financements successifs : la première en 2007 de 3,5 milliards de F CFA qui a permis la construction de deux Centres d'éducation et de formation d'apprentissage (Cefa) et un second financement qui a été mis en place en 2020, dans le cadre du contrat désendettement et de développement (C2D) de cinq milliards de F CFA qui vise à renforcer et améliorer le système de Cefa», a indiqué le directeur de l'AFD à Brazzaville. « Il y a six Cefa aujourd'hui au Congo et qui permettent de délivrer des formations professionnelles des jeunes dans un cadre partenarial avec les milieux professionnels », a-t-il poursuivi.

En outre, toujours dans le même élan en faisant le point de son entretien avec le ministre, Maurizio Cascioli a expliqué qu'avec son interlocuteur, ils ont également échangé sur la vision du gouvernement de développer ce type d'enseignement afin de permettre aux jeunes de mieux intégrer rapidement les milieux professionnels. « On espère que ces jeunes pourront s'intégrer assez rapidement dans les marchés du travail, donc, contribuer au défi de transition et de transformation économique du Congo », a confié le directeur de l'AFD Brazzaville.

Le Congo dispose d'un réseau de cent quatre-vingts établissements d'enseignement technique et professionnel qui accueillent près de quarante-sept mille apprenants. Alors que le taux de chômage des jeunes dépasse les 30%, ces formations répondent suffisamment aux besoins des milieux économiques. Face à ce constat, le gouvernement mise sur la refondation de l'enseignement technique et professionnel, grâce au renforcement des Cefa. L'AFD intervient depuis 2007 pour renforcer les capacités du ministère en charge de l'Enseignement technique et professionnel et appuie deux Cefa qui forment actuellement près de trois cents apprenants à Brazzaville et à Pointe-Noire. Cet appui cible les filières des métiers de la maintenance industrielle, du bâtiment, des métiers ruraux et agricoles.