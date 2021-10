Congo-Kinshasa: Cérémonie d'investiture du Premier ministre éthiopien - Jean-Michel Sama Lukonde a honoré Abiy Ahmed et le peuple éthiopien

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a représenté le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Addis-Abeba, à la cérémonie d'investiture du Premier Ministre, Abiy Ahmed à la tête du Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie.

Vainqueur des élections du 21 juin dernier avec le Parti de la Prospérité (PP), le Premier Ministre, Abiy Ahmed a prêté serment, le 04 octobre 2021, à Addis-Abeba, devant la présidente de la Cour suprême, Meaza Ashenafi, pour un second mandat de 5 ans.

A la tête d'une délégation congolaise composée, entre autres, de Christian Bushiri Ongala, Conseiller principal du Chef de l'Etat au collège diplomatique, Jean-Michel Sama Lukonde a présenté de vives félicitations du Président, Félix Antoine Tshisekedi et du peuple congolais dans son ensemble, au Gouvernement éthiopien tout en lui rassurant d'une collaboration sur le plan diplomatique entre les deux nations.

« Je suis venu ici à Addis-Abeba sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi qui, comme vous le savez, en sa qualité de président de l'Union Africaine, a tenu à marquer sa présence à l'occasion de l'installation du Gouvernement ici en République fédérale démocratique d'Ethiopie. N'ayant pas pu faire le déplacement, sa présence a été marquée par ma personne, qui l'a représenté. Nous avons ici apporté le message de salutations au peuple frère d'Ethiopie, à madame la Présidente, Mengistu Haile Mariam. Nous avons aussi apporté des messages de félicitations au Premier Ministre, Abiy Ahmed, à l'occasion justement de l'installation de son Gouvernement. Gouvernement qui vient à l'issue des élections, qui ont été organisées dans tous les Etats fédérés qui constituent la République fédérale démocratique d'Ethiopie. Voilà le message que nous sommes venus apporter au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République », a-t-il affirmé en souhaitant bon vent à ce Gouvernement qui a autant de défis à relever ici, vis-à-vis des attentes du peuple éthiopien.

De son côté, se confiant à la presse en marge de cet événement, le Conseiller principal du Chef de l'Etat au collège diplomatique, Christian Bushiri Ongala, a martelé sur les relations bilatérales séculaires entre l'Ethiopie et la République Démocratique du Congo.

«En effet, en sa qualité de Président de l'Union africaine et au regard de ces liens historiques entre l'Ethiopie et la RDC», a-t-il affirmé en poursuivant que le Félix Antoine Tshisekedi ne pouvait pas être absent et ne pas envoyer une délégation de haut rang, «c'était aussi, une occasion pour la délégation congolaise de prendre des contacts et de renforcer des liens d'amitié avec beaucoup d'autres pays africains présents à cette cérémonie », a dit Christian Ongala.

« Comme vous le savez, nous sommes arrivés ici pour accompagner le Premier Ministre, qui représentait le président de la République, chef de l'Etat, président de l'Union Africaine à cette cérémonie d'investiture. La République fédérale démocratique d'Ethiopie est un pays ami et frère avec lequel nous avons des relations historiques, des liens historiques qui unissent nos deux pays. Et le chef de l'Etat ne pouvait pas être absent et ne pas envoyer une délégation de haut rang conduite par son Excellence Monsieur le Premier Ministre. Il y a eu la participation de plusieurs chefs d'Etat, une dizaine de chefs d'Etat et de Gouvernement africains. C'était une occasion pour notre délégation de prendre des contacts aussi et de renforcer des liens d'amitié notamment avec d'autres pays africains présents. Nous avons porté le message du chef de l'Etat. Le Premier Ministre a lu un discours à l'Assemblée, là où il y avait la cérémonie, à l'esplanade », a-t-il précisé.

Christian Bushiri a enfin salué une journée et une mission à succès au regard des contacts établis à l'occasion, avant de souligner sa confiance dans le futur des relations en les deux nations. « Il y a eu des échanges en aparté. C'était une journée pleine. C'est tout à fait positif. Notre séjour ici en Ethiopie a été positif. Nous espérons poursuivre sur cette lancée dans des relations bilatérales qui vont suivre, parce qu'il y a eu des contacts qui ont été établis. Il faut maintenant implémenter et donc, suivre. Voilà l'objet de notre mission ici », s'est-il réjoui.

Signalons que plusieurs chefs d'Etat africains avaient rehaussé de leur présence cette cérémonie.