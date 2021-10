Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation des actions franchit les 5600 milliards FCFA ce 6 octobre 2021

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi, au terme de la séance de cotation de ce mercredi 6 octobre 2021, la barre des 5600 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 5600,106 milliards FCF contre 5599,404 milliards FCFA la veille. Le niveau qui a été atteint est le fruit de plusieurs hausses. Entre le 6 septembre 2021 où elle se situait à 5295,842 milliards FCFA et le 6 octobre 2021, la capitalisation des actions de la BRVM a enregistré une augmentation de 304,264 milliards FCFA.

Celle du marché obligataire est en baisse de 49,638 milliards FCFA à 7068,806 milliards FCFA contre 7118,444 milliards FCFA le 5 octobre 2021.

La valeur totale des transactions s'est établie à 315,099 millions FCFA contre 499,216 millions FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 a régressé de 0,31% à 143,79 points contre 144,23 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite a enregistré une légère hausse de 0,05% à 186,15 points contre 186,06 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres BOA Niger (plus 7,45% à 5 265 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 6 225 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 3,41% à 4 550 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,70% à 1 900 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 2,56% à 2 000 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 7 280 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 3 025 FCFA), BOA Mali (moins 7,07% à 1 840 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 7,01% à 730 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 6,04% à 10 505 FCFA).