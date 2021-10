Togo: Gomado mouille le maillot aux côtés des futurs candidats aux examens scolaires et des nouveaux Bacheliers

Il en a fait une priorité, depuis le début de cette année scolaire 2021-2022, le 27 Septembre dernier : Hisser des élèves de sa commune au rang des meilleurs du Togo. Ayant compris que ceci demande du travail et un sacrifice de la part des différents acteurs (élèves, parents, et autorités éducatives et locales), le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gomado, a décidé de faire sa part. C'est dans cette optique que le dimanche 03 Octobre dernier, l'élu local à la tête de la Commune de Golfe 1 Bè Afédomé, est allé offrir un important lot de manuels scolaires aux apprenants défavorisés de sa commune.

Pour ce geste, ils sont au total, 30 élèves de différentes classes d'examen (BEPC, BAC 1 et BAC 2) à recevoir ces manuels scolaires des mains du premier responsable de la commune. Ce fut au siège annexe de la commune Golfe-1 à Akodessewa.

Il s'agit entre autres de manuels au programme cette année pour les séries littéraires et scientifiques, des livres de Français, Anglais, Mathématiques, Physique, Chimie, Allemand, Sciences de la vie et de la terre (SVT), Philosophie, Espagnol, ainsi que des annales corrigées d'histoire géographie, des mathématiques, physique, chimie et SVT.

Des dires du Maire principal de Bè Afédomé, M. Gomado, « à chaque rentrée scolaire, les parents font beaucoup d'efforts pour doter leurs enfants de kits scolaires. J'ai remarqué que ces efforts se limitent généralement aux cahiers, bics et autres. Donc, cette année, j'ai pris sur moi d'accompagner les parents en offrant des livres et annales corrigées aux élèves. Ceci pour leur permettre de s'exercer à la maison afin de mieux assimiler les cours qu'ils reçoivent à l'école. Notre objectif est de voir ces enfants parmi les meilleurs élèves du Togo à la fin de l'année. J'ai décidé aussi de mettre en place un suivi personnalisé afin que ces élèves soient bien encadrés pour leur réussite ».

Un geste qui touche bien les bénéficiaires au rang desquels, Angèle Somabé, élève en classe de Terminale D qui a laissé entendre qu'elle est « très comblée parce que Monsieur le maire nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Je n'ai jamais pensé avoir pour moi seule, ces livres qui sont au programme. C'est vrai que nos parents nous donnent les cahiers et autres, mais ils n'ont pas les moyens pour nous offrir des livres. Mais grâce à notre maire, j'ai ces livres et annales. Je lui dis grand merci. En nous offrant tout ça, c'est un défi qu'il nous lance et je m'engage à relever ce défi qui est de réussir mon examen avec mention ». Un sentiment partagé par tous les apprenants qui ont eu droit à don de manuels scolaires.

A tout prendre, c'est un geste personnel du Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gomado qui vient dans le prolongement de celui de la Mairie, qui sur elle d'accompagner « gracieusement » douze (12) Bacheliers issus de familles défavorisées pour une formation au CMFI (Centre de formation aux métiers de l'industrie). Il a expliqué l'accompagnement de la Mairie à ces Bacheliers par le fait qu'« après le BAC 2, beaucoup sont ceux-là qui n'arrivent pas à faire le bon choix universitaire. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à franchir l'étape de la Licence. Nous avons pensé aussi aux bacheliers et c'est la commune qui agit. Nous sommes en train de préparer une convention de partenariat avec le CFMI qui est basé dans notre commune. Ce partenariat permettra aux jeunes sélectionnés d'aller faire une formation professionnelle dans plusieurs filières industrielles. La commune va assurer tout jusqu'à la fin de la formation et après, nous allons les aider à trouver un bon travail afin qu'ils soient de bons citoyens pour notre commune ».