Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Baciro Candé, »je n'enverrai pas les joueurs sur le terrain »

Baciro Candé, sélectionneur de la Guinée-Bissau menace de ne guère envoyer ses joueurs sur le terrain en quelques heures de leur décisive rencontre face au Maroc comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.

S'estimant victime d'intoxication alimentaire, la délégation bissaoguinéenne a été sérieusement touchée par des soucis de santé au Maroc. Plusieurs joueurs et certains membres de l'équipe technique ont la diarrhée et des vomissements nous a appris tôt dans la journée l'instance faîtière du football bissaoguinéen.

A cet effet, Baciro Candé, entraîneur des Djurtus menace de ne pas envoyer ces joueurs sur le terrain. « Dans ces conditions, je n'enverrai pas les joueurs sur le terrain, ce serait un acte criminel de ma part. A part Alfa Semedo et un ou deux autres, tous les joueurs ont la diarrhée et des vomissements. Ce n'est pas possible » a laissé entendre le sélectionneur.

