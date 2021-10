Congo-Kinshasa: UNC - Me Alain Bacoke Cicura nommé Coordonnateur national Adjoint chargé des Mouvements associatifs

Vital Kamerhe a nommé Me Alain Bacoke Cicura au poste de Coordonnateur national adjoint des Mouvements associatifs de l'UNC.

Au terme de la décision n°0022/PN/UNC/2021 du 28 juillet 2021 portant nomination des membres de la cellule nationale des Relations avec les mouvements associatifs de la société civile au sein de l'Union pour la nation Congolaise, CENAREMASOC UNC en sigle, signée par le Docteur Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi, Me Alain Bacoke Cicura devient, désormais, le Coordonnateur Adjoint chargé des Mouvements associatifs de l'UNC.

Aussitôt notifié de la nomination, ce dernier n'a pas hésité à remercier le président national, le Dr Vital Kamerhe, pour la confiance placée en sa modeste personne.

Il lui a réitéré également son attachement indéfectible et sa totale soumission.

Il a, par ailleurs, remercié le Sg UNC Billy Kambale pour les efforts abattus dans la restructuration du parti et a reconnu la prouesse et le dynamisme du Coordonnateur National de la CENAREMASOC UNC, M. Totshumay Kisombe, un Kamerhiste du sang prêt dont la détermination à faire le parti au travers des mouvements associatifs inspire, à la fois, confiance, donne du courage et suscite de l'espoir.

Qui est Me Alain Bacoke Cicura ?

Président national de jeunesse Congolaise Jeco asbl, Me Alain Bacoke Cicura est Avocat d'affaires et Master en droit pénal et criminologie.

Pour rappel, il est né à Ndjove, le 17 octobre 1988, dans le groupement de Burhale, d'origine Sud-Kivutienne, dans le territoire de Walungu.

A son actif, il a déjà gagné le prix d'un véhicule Toyota 4×4 et la médaille du meilleur dénonciateur de l'insécurité dans la Région des Grands Lacs et est détenteur d'un diplôme de mérite lui décerné par le world Peace and Developpement, en partenariat avec l'Union Européenne.