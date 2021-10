Angola: Le Gouvernement demande aux journalistes l'équilibre et la pluralité de l'information

Catumbela (Angola) — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a défendu que les journalistes doivent être équilibrés et ainsi assurer la pluralité et une plus grande transparence de l'information destinée aux citoyens, compte tenu de la situation actuelle dans le pays.

S'exprimant mardi à Catumbela, lors du lancement du journal « O Litoral », qui couvre les provinces de Benguela et Cuanza Sul, Nuno Caldas Albino a attiré l'attention des journalistes sur ce qu'il considère comme « une phase sensible que traverse le pays» et que, par conséquent, ils doivent agir de manière plus responsable.

Le secrétaire d'État au ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale comprend que les médias jouent aujourd'hui un rôle irremplaçable dans la vie de toute société, les appelant à assumer ce rôle de modération entre gouvernants et gouvernés.

Il a dit qu'il est nécessaire de prêter attention au secteur et, en particulier, aux entreprises, au personnel et aux journalistes qui font vivre les médias, en tant que pilier fondamental pour garantir l'élévation de l'État démocratique et de droit.

Un autre objectif particulier est la dignité et la valorisation des professionnels des médias, tant publics que privés, Nuno Caldas Albino soulignant la nécessité d'améliorer les conditions sociales du personnel.

« Nous comprenons que nous devons porter un meilleur regard sur les cadres et les professionnels des médias, garantissant et conférant une meilleure dignité », a-t-il insisté. Et il pointe la formation, par exemple, au Job (sur le lieu de travail) comme pilier de base pour dépasser et améliorer la performance du personnel, à travers les entreprises.

Pour lui, il faut aussi se pencher sur la migration des médias vers les plateformes numériques, puisque le monde et l'Angola, en particulier, connaissent actuellement un nouveau paradigme de communication sociale, basé sur l'amélioration des technologies de l'information et sur une communication plus interactive et surtout dans ces réseaux.

Ainsi, il a indiqué que le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale appuie la conclusion du Centre Régional de Formation des Journalistes dans la province de Huambo, en construction depuis 2014, et qu'il devrait desservir toute la région Centre et Sud de la pays.

Mais aussi, a-t-il dit, le futur centre servira également à la formation des journalistes de la SADC (Communauté des pays d'Afrique australe, dont l'Angola fait partie) en format bilingue - portugais et anglais, et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Dans la province de Benguela, le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a assisté à l'arrivée du journal régional « O Litoral », propriété de la société Edições Novembro, avec des informations générales sur les provinces de Benguela et Cuanza Sul.

Avec 40 pages, le nouveau titre, publié tous les quinze jours, a également une édition numérique pour le monde, étant le septième journal imprimé régional lancé par la société propriétaire du Jornal de Angola, après Metropolitano de Luanda, Nkanda, Angoleme, Cinguvu, Ventos do Sul et Planalto.