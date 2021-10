Cote d'Ivoire: Santé/Amélioration des soins - L'Infas lance le concept "Les soldats de la qualité"

La direction générale de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) initie un Programme de formation sur le leadership de l'agent de santé et la qualité des soins dénommé « Les soldats de la qualité ». La cérémonie de lancement de ladite initiative s'est déroulée le mardi 5 octobre 2021, au sein de l'Infas, sis au Centre hospitalier universitaire (Chu) d'Abidjan-Treichville.

En effet, l'objectif général est de former des "soldats de qualité" pour répondre de façon globale aux défis du respect des normes, des directives et des procédures dans le système de santé.

Le Pr Méliane N'Dhatz-Ebagnitchié, directrice générale de l'établissement, a tenu à présenter ledit concept. A l'en croire, « c'est un concept mis en place à l'initiative même des étudiants après avoir participé à la journée scientifique sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Il était bon de former des agents qui vont être des vecteurs de ce concept de qualité ». Avant d'ajouter que le but est de développer en eux un leadership pour avoir une qualité de soin et impacter positivement le terrain.

Selon elle, pour avoir une qualité de soin, il faut aussi des ressources humaines bien formées qui vont prodiguer des soins humanisés. Des agents transformés dans leur savoir-être et savoir-faire afin qu'ils travaillent autrement dans la gestion des services.

La méthodologie est de développer les modules de formation et les valider avec un pool de formateurs, d'organiser une séance d'orientation à l'endroit des enseignants de l'Infas, de déterminer la cible pour les séances de formation, faire un planning de dispensation des modules à l'endroit des étudiants et dispenser les modules en ligne et en présentiel. Ils étaient au départ une centaine de candidats avant d'atteindre 1500. L'objectif est d'ajouter les étudiants actuellement en troisième année de formation.

Ainsi, ce renforcement des capacités se fera sur trois semaines, notamment dans les différentes antennes de l'Infas. Des étudiants en fin de formation, des inspecteurs en formation, des infirmiers privés et spécialistes, des encadreurs de terrain, des agents de santé en instance d'affectation sont les cibles.

Ce programme est organisé autour du thème : « Développer de la connaissance de soi en vue d'un meilleur leadership dans la démarche qualité en santé ».