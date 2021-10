Cote d'Ivoire: Menaces sur les forêts - Alain Donwahi prend part à la conférence «Initiative de Paris pour la préservation des forêts d'Afrique centrale»

Le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, est invité par Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, pour prendre part à la conférence « Initiative de Paris pour la préservation des forêts d'Afrique centrale », ce mercredi 6 octobre.

Cette rencontre de haut niveau va rassembler à l'Hôtel de Ville des acteurs des pouvoirs locaux, des représentants du monde associatif, universitaire et de l'entrepreneuriat, ainsi que des experts et des grands témoins européens et africains.

L'objectif de cette conférence est de montrer les solutions mises en œuvre au niveau local principalement pour aboutir à un plaidoyer global.

Co-organisée avec le groupe Le Monde, en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones (Aimf), cette conférence vise aussi à mettre en lumière les menaces qui pèsent sur les forêts d'Afrique Centrale, sur les écosystèmes, la biodiversité, mais aussi sur les populations qui habitent ces espaces.

À la fois en présentiel et en visioconférence, la conférence s'articulera autour de séances plénières et de tables rondes, et portera sur cinq enjeux cruciaux que sont, entre autres, la préservation de la forêt équatoriale africaine et sa biodiversité ; la lutte contre le réchauffement climatique ; le rôle central des populations ; le développement de nouvelles pratiques agricoles et alimentaires ; les villes et les forêts.