Guinée: Qui est Mohamed Béavogui le nouveau Premier ministre de la Guinée?

La Guinée a un nouveau Premier ministre. Son nom Mohamed Béavogui un fonctionnaire international. C'est lui qui dirigera le gouvernement de transition qui devrait être bientôt formé.

Mohamed Béavogui est âgé de 68 ans et diplômé en construction mécanique et engins de mines de l'Université polytechnique de Saint Petersburg en Russie et de la prestigieuse Kennedy school of governement de l'université Harvard aux Etats unis.

Apres un bref passage à la fonction publique guinéenne, Mohamed Béavogui entame sa carrière internationale en 1982 au Nigeria ou il remporte un concours au compte du centre africain régional de design et d'ingénieur.

Quelques années plus tard, il est recruté par la FAO puis le FIDA, le Fonds international de développement de l'agriculture.

En 2014, Mohamed Béavogui est choisi pour diriger l'organisme continental africain autonome dénommé mutuelle panafricaine de gestion de risque.

Sa nomination au poste de Premier ministre est bien accueillie dans les rues de Conakry. Sékou Djouméssy, un habitant, demande aux populations d'aider le nouveau Premier ministre dans sa mission.

Selon lui " ce n'est pas le responsable ou chef qui va faire tout. Nous devons accompagner nos responsables dans leur mission. C'est un premier ministre de transition il n'est pas là pour régler tous les problèmes de la Guinée. Le peu qu'il fera il faudrait qu'il soit soutenu et accompagner par nous les Guinéens."

Facinet Camara, attend pour sa part du nouveau Premier ministre qu'il mette de l'ordre dans l'appareil judicaire. " il y a beaucoup de priorité. Priorité des priorités il faut que la justice s'établisse en Guinée. Sans la justice on ne pourra pas parler de enveloppement et on ne pourra pas parler aussi des autres secteurs c'est impossible. Donc la justice d'abord. Les Guinéens doivent être égaux dans tous les sens " précise t-il.

Les acteurs de la classe politique saluent également la nomination de Mohamed Béavogui. C'est le cas de Faya milimono président du Bloc libéral qui met en avant l'expérience du nouveau Premier ministre.

" Il est quelqu'un qui a longtemps servi dans le milieu international donc sur la connaissance des enjeux. Au niveau international il est bien placé. Cela lui a permis d'avoir un carnet d'adresse avec des leaders du monde surtout au niveau africain, européen et même américain " estime Faya milimono.

Mohamed Béavogui devrait proposer dans les jours à venir les membres de son équipe gouvernementale. Une équipe qui va diriger l'action gouvernementale pendant la transition.