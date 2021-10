Cote d'Ivoire: Yopougon - Gilbert Koné Kafana distribue 5000 prises en charges aux élèves

Gilbert Koné Kafana, maire de la commune de Yopougon a procédé à la cérémonie de remise de prises en charge scolaire suivie de remise de kits scolaires, le mardi 5 octobre 2021 à la mairie centrale.

Au cours de cette activité, l'ex-ministre Gilbert Koné Kafana, maire de la commune de Yopougon a mis à la disposition des couches sociales vulnérables 5000 prises en charge scolaires pour les élèves des lycées et collèges qui, munis de ces bons, seront accueillis dans les 89 établissements scolaires partenaires de la mairie sur ce projet. En plus de ces prises en charge, 5000 kits scolaires seront également distribués aux enfants du primaire pour soulager les parents d'élèves en cette période de rentrée des classes. Le maire a donné le sens de cette action sociale du Conseil municipal.

« Cette année, une particularité, nous avons voulu être un peu plus équilibrés, c'est pour cela, nous avons ajouté nos petits du primaire. Nous avons 5000 prises en charge pour les enfants du secondaire et du supérieur et 5000 kits scolaires pour les enfants du primaire. Je voudrais souhaiter que cela puisse être pour les parents, un soulagement et rappeler aux enfants que ce sont des sacrifices qui sont faits pour vous, le sacrifice de la communauté dans son ensemble, parce que les dons que nous faisons viennent du budget de la commune. Ce sont des biens publics qui vous sont attribués pour vous permettre de bien faire votre rentrée. Ceci entre aussi dans le cadre du PND qui se veut une Côte d'Ivoire solidaire », a-t-il indiqué à l'auditoire.

Ce sont au total 89 établissements scolaires exerçant sur le territoire communal, qui reçoivent pour l'année, 2021-2022, des bons de prise en charge du Conseil municipal. Il s'agit de 63 établissements secondaires généraux, 14 établissements secondaires techniques et professionnels, 12 grandes écoles au niveau supérieur.

La traditionnelle distribution des prises en charge scolaire, qui à sa 8e édition , fait partie des interventions sociales et des exercices de la solidarité du maire Gilbert Koné Kafana en faveur des populations économiquement faibles de la commune.

Notons que cette activité s'est déroulée en présence de plusieurs élus et responsables de l'administration déconcentrée, des guides communautaires, des responsables de la société civile et d'élèves du secondaire et du primaire.