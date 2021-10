Algérie: Djanet - La bataille d'Issine, importante étape ayant scellé la solidarité algéro-libyenne

Djanet — La célèbre bataille d'Issine (3-5 octobre 1957) a constitué une étape importante ayant scellé les valeurs de solidarité et d'entraide entre les peuples algérien et libyen, face à la présence coloniale, a indiqué mercredi le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Laid Rebigua.

Dans un message lu en son nom par l'inspecteur général du ministère des moudjahidine et des Ayants droit, Omar Ben-Saâdallah, lors d'un séminaire à l'occasion de la commémoration du 64ème anniversaire de cette bataille qui a eu lieu aux frontières algéro-libyennes, M. Rebigua a noté que "cette bataille a montré à tous le degré de cohésion des peuples algérien et libyen dans la lutte contre la France coloniale et son armée, dans une épopée où s'est mêlé le sang des deux peuples frères, se soldant par la victoire de l'Armée de libération nationale".

Cette importante halte historique reflète "la profondeur des liens entre les deux pays et l'ancrage du combat des deux peuples frères algéro-libyen, que les générations actuelles doivent capitaliser comme passerelle pour le renforcement de l'unité et de la coopération pour la construction d'un avenir meilleur", a estimé le ministre.

"Ainsi, se manifeste la solidarité de l'Algérie, sous la conduite éclairée du Président de la République, et sa position aux côtés du peuple libyen pour faire aboutir ses objectifs prioritaires dictés par l'étape actuelle, notamment en ce qu'il s'agit de concrétiser la réconciliation nationale inclusive, en plus de son soutien aux questions de dialogue pour parvenir à la stabilité escomptée de ce pays cher", a-t-il ajouté.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a également mis en exergue le rôle important de la région de Djanet durant la glorieuse guerre de libération, grâce à sa contribution efficace que ce soit à travers ses activités de réseaux de soutien logistique et d'approvisionnement en armements et munitions, ou à travers l'implication de ses fils dans différentes batailles.

M.Rebigua présentera, à ce titre, la bataille d'Issine comme une étape cruciale ayant consolidé la lutte armée contre l'occupation, et ayant alors permis l'ouverture d'un front stratégique avec pour but de desserrer l'étau sur les régions du Nord du pays, aggravé par la mise en place des lignes Challe et Morice de sinistre mémoire.

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit envisage de commémorer le prochain anniversaire de cette bataille (le 65ème) avec un riche programme, coïncidant avec la célébration du 60ème anniversaire de l'Indépendance, a révélé, par ailleurs, M.Rebigua.

La commémoration de cette halte historique s'est déroulée au siège de la wilaya de Djanet, en présence des autorités locales civiles et militaires, de la famille révolutionnaire et de la société civile, et a donné lieu aussi à une exposition-photos sur cet évènement.

Selon les historiens, la bataille d'Issine s'est déroulée du 3 au 5 octobre 1957, suite à une embuscade dressée par des moudjahidine algériens contre un convoi de ravitaillement français, auquel les forces coloniales ont répondu par un bombardement du village libyen d'Issine, aux frontières algériennes, s'ensuivit une bataille héroïque menée ensemble par les peuples algérien et libyen contre les forces coloniales françaises.

Une bataille où s'est ainsi mêlé le sang des deux peuples frères pour le recouvrement de l'indépendance.