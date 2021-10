Algérie: Saisie de 1,418 kg de cocaïne et plus de 40 kg de cannabis à Alger et Annaba

Alger — Les services de la police judiciaire de la Sûreté nationale ont saisi 1,418 kg de cocaïne et plus de 40 kg de cannabis à Alger et Annaba, a indiqué mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, les services de police judiciaire de la Sûreté nationale ont arrêté, dans deux affaires distinctes, trois (3) individus, au niveau d'Alger et Annaba, et saisi 1,418 kg de cocaïne, 40,593 kg de cannabis et 10.436 comprimés psychotropes, a précisé la même source.