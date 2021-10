Algérie: Sonelgaz - Signature de la Charte Santé, sécurité et environnement

Alger — Le Groupe Sonelgaz et ses filiales ont signé, mercredi à Alger, la Charte santé, sécurité et environnement visant à garantir des conditions de travail salubres et sécurisées, tout en respectant les obligations juridiques dans ce domaine.

Cette Charte a été signée par le Président directeur général du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras et des directeurs généraux de ses douze (12) filiales, et ce, en marge de la 1ère conférence Santé, sécurité et environnement, organisée par le Groupe en présence des ministres de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de l'Environnement, Samia Moualfi, de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane.

S'exprimant à cette occasion, M. Arkab a mis l'accent sur l'importance de l'initiative du Groupe Sonelgaz qui permettra d'améliorer les mesures de prévention, de santé et de sécurité en milieu professionnel.

Selon le ministre, cette mesure était susceptible d'accroitre l'efficacité du Groupe en tant qu'entreprise industrielle importante qui satisfait les besoins des citoyens en gaz et en électricité à travers l'ensemble du territoire national, soulignant que la nature de travail de Sonelgaz exige un environnement salubre et sécurisé d'où l'impératif d'encourager les initiatives visant la consécration de la culture de prévention, outre l'application des bonnes pratiques et l'intensification des échanges de connaissances entre tous les acteurs dans ce domaine.

Le ministre a fait savoir que le Groupe avait alloué un budget "important" dédié à la formation au profit d'un grand nombre de travailleurs et l'amélioration de la couverture sanitaire et médicale, des mesures ayant permis au Groupe de faire face aux retombées du Covid-19 avec professionnalisme et rigueur.

Selon les chiffres présentés lors de la conférence, plus de 10 000 employés du Groupe ont reçu le vaccin anti-Covid-19 depuis juin dernier. Un total de 69 salariés sont décédés des suites d'une contamination au virus.

Pour sa part, le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras a affirmé que le Groupe avait connu plusieurs mutations depuis la signature en 2019 du document relatif à la politique de Sonelgaz en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

M.Boulakhras a mis l'accent sur le défi que doit relever le Groupe dans ce domaine, en ce sens qu'il doit assoir une nouvelle dynamique pour encourager la culture de prévention et améliorer les conditions de travail.

Sonelgaz compte organiser tous les trois ans une Conférence Santé, Sécurité et Environnement.

Outre les ministres, la conférence a réuni le Président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), la représentante des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la représentante de l'Association des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité (Med-TSO), le directeur général de l'Association des sociétés d'Electricité d'Afrique et le PDG de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG), ainsi que des représentants d'organisations internationales, des professeurs, des chercheurs et des experts spécialistes du domaine.