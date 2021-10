Algérie: Métro d'Alger - Bekkai s'enquiert des conditions de reprise du trafic

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï, a effectué, mercredi, une visite d'inspection au niveau du métro d'Alger au cours de laquelle il s'est enquis des conditions logistiques et sanitaires mises en place à la veille de la reprise de son activité, jeudi, après plus de 18 mois d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19.

Accompagné par des cadres du secteur et du directeur général de l'Entreprise du métro d'Alger (EMA), Ali Arezki, M. Bekkai a entamé sa visite par l'inspection du Poste Central de Commandement du métro d'Alger se trouvant au niveau des Ruisseaux où il a reçu des informations détaillées sur les systèmes de gestion et contrôle du trafic ainsi que les principales dispositions prises afin d'assurer la sécurité et le respect du protocole sanitaire par les voyageurs.

Selon les explications fournies par les responsables de l'EMA, la gestion, l'exploitation et la maintenance du métro seront assurés par la Société d'exploitation de maintenance du Métro d'Alger (Metro El Djazair) s'appuyant entièrement sur des équipes algériennes sans le recours à l'expertise étrangère.

Outre la mobilisation des caméras de surveillance et plus de 150 agents de l'EMA afin de gérer les flux des voyageurs et le respect des consignes sanitaires (port du masque et distanciation physique), les responsables du Métro ont assuré également que les agents de la police seront également sollicités dans le cadre de ce dispositif.

A ce propos, le ministre des Transports a insisté sur "le respect strict des consignes sanitaires", affirmant que les pouvoirs publics tiennent à la "réussite" de cette reprise, ainsi qu'à la préservation de la santé des citoyens et à éviter la propagation du coronavirus parmi les usagers du métro.

En ce qui concerne la gestion du trafic du métro, il a été souligné lors de cette visite que seulement 50% des capacités de transport de chaque rame seront exploitées, avec une intervalle d'attente entre chaque rame fixé à 4 minutes et 30 secondes, et ce, pour éviter l'entassement des usages à l'intérieur des trains et sur les quais.

En tenant des statistiques de transport d'avant la pandémie, notamment celles de 2019, les gestionnaires du métro ont rassuré que le dispositif prévu pour la reprise du trafic au niveau des 19 stations actuellement en service sera à même de canaliser les flux de voyageurs et d'éviter le rapprochement entre eux.

Durant cette sortie d'inspection, M. Bekkai et la délégation ont effectué le déplacement jusqu'à la station de la place des Martyrs en vue de prendre connaissance de toutes les dispositions prises dans la perspective de la reprise de l'activité, notamment au niveau des agences de vente de tickets, des entrées principales des stations, où des systèmes de balisage et des marquages au sol ont été déjà mis en place.

S'agissant des usagers détenteurs d'abonnements non-consommés pour cause de fermeture du métro, les responsables du métro ont assuré que ces abonnements restent valides après la reprise du trafic.

S'exprimant lors d'un point de presse, le ministre des Transports a souligné que sa visite d'inspection intervient conformément aux instructions du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahamane, et en exécution de la décision du président de la République portant sur la reprise du trafic du Métro d'Alger.

Selon M. Bekkai, la reprise de ce moyen de transport survient à l'occasion de la rentrée sociale, et ce, en vue de fluidifier le trafic routier à Alger et de permettre aux citoyens de se déplacer sans contraintes.

Estimant que la gestion et l'exploitation du métro d'Alger par des équipes algériennes constitue "une grande réalisation", le ministre des Transport a réitéré la volonté des pouvoirs publics d'étendre le tracé du métro jusqu'à la commune de Beraki et vers l'aéroport international Houari Boumediene.

Se félicitant que les travaux d'extension sont actuellement réalisés par des entreprises algériennes, il a affirmé que ces deux projets seront réceptionnés respectivement en 2024 et 2026.