Madagascar: Salon de la gastronomie - Le cacao et le chocolat étaient à l'honneur

Une affluence de visiteurs intéressés par la fabrication de chocolat au stand de l'école Edenia.

Dans le cadre de la 7e édition du Salon de la gastronomie qui a été organisé dernièrement par l'Alliance Française dans son enceinte à Andavamamba, il y a eu des découvertes et de l'initiation à la gastronomie ainsi que des ateliers culinaires et des ventes-expositions de produits aux multi-saveurs.

A cette occasion, le cacao et le chocolat de Madagascar étaient à l'honneur. A titre d'illustration, la Chocolaterie Ecole Edenia, la première école de formation des artisans chocolatiers agréée par l'Etat dans le pays, a fait découvrir au grand public ses nouveaux produits à base de chocolat. « A chaque participation à un événement, nous ne ménageons pas nos efforts pour présenter des produits innovants qui sont faits-maisons et 100% naturels, soit sans aucun additif tout en valorisant les produits du terroir.

Comme nouveautés, nous avons, entre autres, lancé le chocolat à la fraise et à la menthe, le chocolat à base de cerise noire ou de rhum de litchi ou encore de citron amer. Les ventes du "Bounty à la malagasy" et du chocolat au gingembre ont également explosé dans le cadre de cette manifestation économique. Le chocolat au « Koba » était également une innovation. Ces créativités ont été réalisées avec nos formateurs au sein de l'école », a déclaré Emma Andriantsimahafotsy, membre administratif de la Chocolaterie Ecole Edenia.

Célébrer chaque année. En outre, la Journée mondiale du cacao et du chocolat a été célébrée lors de cet événement. Différentes conférences-débats et animations y ont été organisées afin de marquer le coup. La présidente du Club des Amoureux du Chocolat de Madagascar (CLAC), le Dr Evelyne Nina Ravahiarivony, a entre autres évoqué l'historique du cacao et les vertus du chocolat. Quant au président de l'ONG Ecodev Madagascar Océan Indien, J.C Gasstzar Rakotondrandria, il a fait une présentation sur la filière cacao et le chocolat à Madagascar en 1960 et 60 ans après.

Ensuite, Herdimane Harison, un agronome et assistant formateur, a exposé la préparation des fèves de cacao pour obtenir un bon chocolat. « Nous méritons de célébrer chaque année cette Journée mondiale du cacao et du chocolat étant donné que la Grande île en dispose en forte potentialité. D'autant plus, nos produits, qui donnent en même temps une identité économique au pays, ont une renommée internationale de par leur qualité », tient à souligner Achille rajerison, président fondateur de l'association ASASOA France-Madagascar, qui plus est le directeur de la Chocolaterie Ecole Edenia.

Accessible à tous. Par ailleurs, « Pour cette 7ème édition du Salon de la gastronomie, nous avons organisé des ateliers toutes les deux heures, pour démontrer au grand public que c'est facile de fabriquer du chocolat. Être chocolatier est accessible à tous. C'est d'ailleurs la raison d'existence de notre école. Les formations que nous proposons attirent les jeunes. Ces derniers font partie de nos principales cibles. Ce grand événement était surtout un carrefour des jeunes avides d'innovations.

A part cela, notre projet sur l'autoroute du chocolat qui vise à soutenir les planteurs de cacao via le développement de l'écotourisme tout en mettant en place un système de traçabilité sur le chocolat, est déjà sur les rails », a-t-il exprimé. Et enfin, le chef Doudh, dirigeant le centre de formation professionnelle CFP MI-Avaka, a travaillé en partenariat avec la chocolaterie école pour animer un atelier chocolat visant à faire connaître au grand public, les techniques de tempérage et de décoration du chocolat. Des animations ont ensuite eu lieu avec une distribution de chocolat aux participants.