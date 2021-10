Madagascar: Insécurité à Alasora - Des éléments de l'unité d'élite en renfort

Finalement, l'appel de détresse de la population de la commune d'Alasora a été entendu. Zone rouge depuis des années, l'insécurité a été des plus grandissantes ces derniers temps.

Ce qui s'est passé samedi de la semaine passée a été plus qu'alarmant, des bandits armés ont tiré sur tout ce qui bougeait lors d'un hold-up. Leurs cibles, les épiceries du quartier. La soirée, d'autres attaques s'y sont produites. Ras-le-bol de la situation, les riverains ont tiré la sonnette d'alarme, leur vie étant constamment exposée au danger. Une semaine après, soit mardi dernier, une réunion des autorités - dont le chef de district, le délégué militaire de la région, le député élu dans ce district d'Avaradrano et les chefs des forces de l'ordre (gendarmerie et police locale) - a permis une décision importante.

Il a été décidé à l'occasion le renfort en nombre des éléments des forces de l'ordre. Ainsi, la gendarmerie met en renfort 45 de ses hommes. Pour la police, des éléments du service anti-gang seront dépêchés pour rétablir la sécurité publique dans cette circonscription. Outre les rondes nocturnes, les bars, discothèques et karaokés seront strictement fermés à 9 heures du soir. Des représentants du comité de défense villageoise communément appelé « andrimasom-pokonolona » feront partie de la stratégie pour remettre de l'ordre à Alasora.

Ils seront présents dans chaque fokontany et avec leur connaissance du terrain, ils pourront orienter les forces de l'ordre en cas de poursuite des malfaiteurs. Alasora, une commune qui semble paisible et calme, devient l'une des plus dangereuses dans la capitale. Les vols parfois suivis de viols y règnent. Les attaques armées de toutes sortes et parfois mortelles, cette commune en a déjà été le théâtre.

Les crimes tendent à se répéter, au point où ses habitants ont décidé de briser le silence. Leur appel a résonné à l'endroit des autorités qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Avec 45 gendarmes en renfort et des unités d'élite dans la place, une véritable chasse aux bandits semble lancée.